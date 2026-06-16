Collectief Circulair Textiel stelt Remi Veldhoven aan in rol Lead Impact & Innovation

Vanaf juli treedt Remi Veldhoven in dienst bij Collectief Circulair Textiel (CCT) als Lead Impact & Innovation, zo kondigt ze zelf aan op LinkedIn. Sinds maart is Veldhoven al als freelancer verbonden aan de producentenorganisatie (PRO). In haar nieuwe rol krijgt ze de vaste taak om de transitie naar een circulaire Nederlandse textielketen verder vorm te geven.

CCT richt zich op de uitrol van de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) in Nederland. De organisatie streeft naar een transformatie van de textielsector, waarbij levensduurverlenging, hergebruik en de inzet van secundaire materialen de standaard worden. CTT is de enige PRO die is voortgekomen uit een milieuorganisatie, namelijk Fair Resource Foundation (opgericht door Janine Röling).