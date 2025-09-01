Crocs stelt voormalig Nike-veteraan aan als financieel directeur

Crocs heeft Patraic Reagan benoemd tot nieuwe executive vice president en financieel directeur. De benoeming van Reagan komt op een moment dat de financiële druk voor de schoenenreus toeneemt, na een verlies van 428 miljoen dollar in het tweede kwartaal van dit jaar.

Reagan zal vanaf 22 september de functie overnemen van Susan Healy, die op 28 augustus ontslag nam, maar tot 31 oktober aanblijft als adviseur. Reagan zal toezicht houden op de financiële strategieën van het bedrijf, evenals de financiële planning en analyse, boekhouding, investor relations en meer.

Hij komt naar Crocs van huishoudelijke productenbedrijf SharkNinja, waar hij recentelijk financieel directeur was. Daarvoor werkte Reagan ongeveer veertien jaar bij Nike, waar hij verschillende functies bekleedde, waaronder vice president en financieel directeur van Azië, de Stille Oceaan en Latijns-Amerika. Hij was ook financieel directeur Global Digital bij Coach en directeur bij Polo Ralph Lauren.

In een verklaring zei Andrew Rees, CEO van Crocs, dat Reagans ‘sterke publieke profiel’ en ‘ervaring met het leveren van consistente, winstgevende groei’ ‘een aanvulling zullen zijn op ons leiderschapsteam bij het stimuleren van de langetermijnwaarde voor aandeelhouders’.

Naast de aankondiging van de nieuwe benoeming bevestigde Crocs ook de financiële vooruitzichten voor het derde kwartaal van 2025. Voor die periode verwacht het bedrijf een omzetdaling van 9 tot 11 procent, terwijl de aangepaste operationele marge naar verwachting tussen de 18 en 19 procent zal liggen. Destijds merkte Crocs op dat het vanwege ‘het evoluerende wereldwijde handelsbeleid en de daarmee samenhangende druk op de consument’ geen volledige jaarverwachting zou geven.