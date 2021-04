De baan van... Hugo Salama, strategie- en performance analist bij Vestiaire Collective

De kledingsector omvat een breed scala aan vertakkingen en net zoveel beroepsmogelijkheden. Om u als lezer te informeren en te inspireren, interviewt FashionUnited professionals over zijn of haar werk. Vandaag is het de beurt aan Hugo Salama, strategie- en performance analist bij Vestiaire Collective, een e-commerce platform voor tweedehands mode-items.

Kunt u uitleggen wat uw baan inhoudt?

Hugo Salama:”Ik ben bij Vestiaire Collective begonnen in een marketing/redactie functie waarna ik een meer data-gedreven functie ging bekleden. In mijn huidige rol als strategie- en performance analist sla ik een brug tussen het data team en het business team. Het extraheren van data, het formaliseren en het gebruik ervan zijn onze dagelijkse taken, evenals het rapporteren en plannen van nieuwe projecten.”

Wat is uw achtergrond? Heeft u gestudeerd of geleerd door ervaring?

”Ik ben afgestudeerd aan de EDHEC (École des Hautes Etudes Commerciales) in bedrijfsfinanciën. Na drie jaar financiële communicatie heb ik een jaar gestudeerd aan het IFM, het Institut Français de la Mode.”

Wat weet u nog van uw sollicitatiegesprek, en hoe heeft u zich daar toen op voorbereid?

”Ik herinner me vooral de reeks aan zeer uiteenlopende gesprekken met veel verschillende leden van het team: open vragen over mijn persoonlijkheid, maar ook technische vragen.”

Stopt het werk voor u als u de deur op kantoor dichttrekt?

”Ik probeer mij zoveel mogelijk te concentreren op hobby's en andere interesses als de werkdag voorbij is. Een deel van mijn vrije tijd besteed ik echter toch aan het volgen van mode- en zakelijke trends.”

Wat merkt u van het coronavirus tijdens uw dagelijkse werk?

”Er is minder afleiding en daardoor zijn we meer gefocust op ons werk.”

Wat vindt u leuk en wat vindt u minder leuk aan uw baan?

”Mijn favoriete bezigheid: bezig zijn met getallen en er oplossingen mee bedenken. Wat ik minder leuk vind: als mensen me vragen of ik gegevens voor ze kan verwerken.”

Hoe zorgt u ervoor dat uw professionele netwerk onderhouden wordt en groeit?

”Ik probeer actiever te zijn op Linkedin door berichten te plaatsen over interessante doorbraken in de mode-industrie en om in contact te komen met "inspirerende" mensen.”

Wat is een project dat u aan het hart ligt en u graag af zou willen maken?

”Ik zou heel graag een eigen fietskleding- of lifestyle merk hebben.”

Heeft u altijd al in de mode willen werken? Hoe kijkt u vandaag de dag naar de industrie?

”Als tiener zag ik mode als iets waarmee je je identiteit kon uiten. Mettertijd trokken de branding strategieën van de mode mij enorm aan: ik wilde op zijn minst in de creatieve industrie werken.”

Hoe denkt u dat uw vakgebied er over tien jaar uit zal zien?

”De tweedehandsmarkt zal volledig in de modesector worden geïntegreerd en Vestiaire Collective zal een grote speler zijn op dit gebied.”

Wat is uw advies voor net-afgestudeerden die graag uw werk zouden willen doen?

”Maak zoveel mogelijk gebruik van online trainingen om je ervaring zo breed mogelijk te maken.”

Beeld: Hugo Salama

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.