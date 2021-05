De baan van... Natacha Jacquier-Laforge, creatief directeur bij Chantelle Group

Natacha Jacquier-Laforge heeft haar vak geleerd van een bekend figuur in de Franse lingerie: Chantal Thomass. Vandaag de dag is Jacquier-Laforge, creatief directeur van de Chantelle-groep, en zij was bereid om met ons over haar baan te praten.

Wat is uw werkachtergrond?

”Ik begon met een stage bij Chantal Thomass toen ik 21 was en ik ben daarna bijna twintig jaar haar rechterhand geweest. Ik ben deel gaan uitmaken van de Chantelle groep in 2017 toen Chantal Thomass al haar aandelen verkocht. Ik heb nog steeds veel bewondering voor haar. Zij heeft mij het vak geleerd.”

”Als je zo lang de rechterhand van een ontwerper bent, ken je haar hele professionele en persoonlijke geschiedenis. Werken voor een ontwerper betekent haar gevoeligheid begrijpen, je onderdompelen in haar DNA, haar wereld. Het betekent dat je weet hoe je aan hoge eisen moet voldoen en altijd beschikbaar zijn.”

”Na 20 jaar bij een ontwerper met een klein team, was het voor mij een uitdaging om creatief directeur te worden voor vier merken: Chantelle, [Chantal Thomass, Passionata & Femilet] voor een toonaangevende Europese groep. Van een zeer kleine structuur, sta ik nu aan het hoofd van een groot team. Intellectueel gezien is het opwindend te leren hoe men het ontwerpproces kan aanpassen zodat de ontwerpen aan de eisen van de verschillende markten kunnen voldoen.”

”Mijn gevoel voor mode en esthetiek ontdekte ik als kind in mijn familie; mijn oma was kleermaakster. Deze roeping bracht mij er op natuurlijke wijze toe te gaan studeren op dit gebied met het uiteindelijke doel modeontwerper te worden. Koppig stelde ik alles in het werk om deze droom te verwezenlijken; ik ging naar de school van de Chambre syndicale de la Couture in Parijs. Ik heb net een MBA aan het Franse mode-instituut in strategie, management en financiën afgerond, waardoor ik mijn artistieke kennis heb kunnen aanvullen met een meer zakelijke aanpak.”

Wat houdt uw baan in?

”Een creatief directeur zijn betekent een stilistische visie hebben op verschillende merken met respect voor het DNA van elk merk. Je moet ze met de tijd mee laten evolueren. Dit betekent dat voortdurend moet worden gelet op trends, markttrends, materiaal innovaties en nieuwe behoeften die de evolutie van onze levensstijl volgen. Om gevoed te worden door ervaringen, reizen, tentoonstellingen, films, alles wat we op dit moment niet kunnen doen.”

Wat herinnert u zich van uw sollicitatiegesprek en hoe bereidde u zich voor?

”Mijn eerste sollicitatiegesprek met de ontwerpster Chantal Thomass, herinner ik me, was in het voorjaar van 1999. Ik was 21 jaar oud en ik zou de pionier op het gebied van lingerie ontmoeten. Super spannend! Ik was erg onder de indruk toen ik haar ontmoette. In het begin, zoals velen, wilde ik in de Haute Couture werken. Ik was alleen geïnteresseerd in lingerie als het Chantal Thomass was. Mijn droom zou spoedig werkelijkheid worden.”

”Tijdens mijn stage nam de rechterhand van de ontwerper ontslag en uiteraard solliciteerde ik. Natuurlijk was het antwoord negatief: te jong! Maar omdat ik nogal vasthoudend ben, slaagde ik er uiteindelijk in een contract voor bepaalde tijd te krijgen, dat al snel in een vast contract veranderde.”

Stopt het werk voor u als u de deur op kantoor dichttrekt?

”Zeker niet! Mijn werk is mijn passie. Het is altijd een groot deel van mijn leven geweest. Ontwerpen betekent altijd op je hoede zijn. Het is ook een baan waar je veel voor reist, pre-Covid dan. Ik hou van deze energie. Ik regenereer mezelf door regelmatig aan yoga te doen en door te reizen met mijn man en kinderen.”

Is uw manier van werken veranderd sinds het begin van uw carrière?

”De modewereld is in 20 jaar veel veranderd: de aanwezigheid van digitale technologie, het groeiende bewustzijn van MVO, het verlies van savoir-faire in Frankrijk en Europa, de sluiting van een groot aantal fabrieken als gevolg van de verplaatsing van de productie, en de steeds verder afgelegen sourcing.”

Wat merkt u van het coronavirus tijdens uw dagelijkse werk?

”Voor de coronacrisis betekende dat meer reizen, meer tentoonstellingen, meer shows, dus meer inspiratiebronnen. Wat de opbouw van de collecties betreft, heeft de crisis er onvermijdelijk toe geleid dat wij onze collectie omvang herzien - minder is meer - en dat wij sneller op zoek gaan naar ecologisch verantwoorde materialen.”

Wat vindt u leuk en wat vindt u minder leuk aan uw baan?

”De eerste benadering bij het maken van een collectie is de gevoeligheid voor de fysieke zin, de tastzin: zijdeachtige, kostbare, geraffineerde materialen, de zachtheid, de nerven van de stof, de transparantie, de ondoorzichtigheid, de matheid, de glans. Uit deze fysieke gevoeligheid komt een bepaalde emotie vrij. Dankzij dit gevoel wanneer ik deze materialen aanraak (fluweel, zijde, satijn, mousseline), kan ik mij de modellen voorstellen die ik zou kunnen ontwerpen.”

”Ik ben verliefd op het kant van Leavers de Calais, dit prachtige materiaal dat een echte know-how vereist. Ik ga graag naar Calais of Caudry om me te laten inspireren door hun archieven. Op deze momenten bereikt mijn inspiratie een hoogtepunt.”

”Ik geef op mijn beurt ook graag mijn ontwerpersgevoel door aan mijn team om zo een bescheiden bijdrage te leveren aan de continuïteit van dit wonderbaarlijke universum dat mode is.”

”Ik probeer in alles iets positiefs te zien. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht te ontwerpen met inachtneming van een koersdoel. Het is dus een uitdaging om met beperkingen te ontwerpen. We zijn echt tevreden als we ons doel bereiken.”

Wat is een project dat u aan het hart ligt en u graag zou willen afmaken?

”Misschien zal ik op een dag mijn droom waarmaken: mijn eigen merk creëren.”

Wat is uw visie op de hedendaagse mode?

”Creativiteit is en blijft de kern van een bedrijf. Differentiatie is belangrijker dan ooit. Nu is het onze plicht om de impact van onze materiaalkeuzes te bevragen: uitzonderlijke kwaliteit en eco-verantwoordelijkheid combineren.”

”De consument staat in het middelpunt van het proces. Zij willen producten die lang meegaan en waaraan zij gehecht zullen raken. Zeldzame, unieke en exclusieve producten. Zij zijn steeds standvastiger over de zoektocht naar betekenis die hun aankoopbeslissing beïnvloedt.”

”Vakmanschap en savoir-faire vormen een passend antwoord op een wereldwijd verlangen naar producten met een identiteit, waarvan de toegevoegde waarde ligt in de tijd die nodig is om ze te ontwikkelen, de kwaliteit van de fabricage en de levensduur.”

”De digitalisering van de merken is in volle gang! Digitaal is en blijft een belangrijke factor van verandering in de mode-industrie. We zagen dit bij de gezondheidscrisis waar de e-commerce verkoop explodeerde.”

Wat is uw advies voor net-afgestudeerden die graag uw werk zouden willen doen?

”Je moet gepassioneerd zijn. Het gaat er niet alleen om creatief te zijn. Je moet ook in een behoefte voorzien. De stylist is de eerste schakel in de keten. Je moet creatief zijn, maar ook zeer georganiseerd. Dat is essentieel.”

Beeld: Natacha Jacquier-Laforge, Chantelle.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.