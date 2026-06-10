De ‘do’s and don’ts’ voor het vinden van je droombaan in de mode: Nieuwsgierigheid, strategie en carrièrevisie

Buenos Aires – Een droombaan in de mode bemachtigen, hangt niet langer alleen af van interesse in de industrie of een sterk cv. Volgens Luis Lara Arias, een internationaal consultant gespecialiseerd in retail en strategie, zoeken bedrijven tegenwoordig veel beter voorbereide profielen. Kandidaten met echte kennis van de sector en het vermogen om te begrijpen hoe de business van binnenuit werkt.

Met een carrière bij bedrijven als Marks & Spencer, The Walt Disney Company, Inditex en Pronovias, observeert Lara Arias al jaren de evolutie van wervingsprocessen. Hij ziet welke vaardigheden essentieel zijn geworden voor een entree in de sector. Hij legt uit: “Toen ik begon, was het niet zo moeilijk om in de mode te werken.” Hij voegt toe: “Bedrijven zochten meer generalistische profielen. Tegenwoordig is mijn gevoel dat gespecialiseerde training nodig is en veel bedrijven hechten waarde aan eerdere werkervaring in winkels.”

Dit artikel is onderdeel van ‘The Do’s and Don’ts’, een redactionele serie van FashionUnited. Hierin worden inzichten van professionals uit de industrie gebundeld om, vanuit een praktisch perspectief, de meest voorkomende successen en fouten bij belangrijke zakelijke beslissingen in de mode te analyseren.

Het belang van ervaring opdoen op weg naar je droombaan. Credits: Vitaly Gariev voor Pexels.com

Een steeds competitievere sector

Volgens Lara Arias is een van de belangrijkste veranderingen van de afgelopen jaren de professionalisering van de industrie. Mode is niet langer een wereld waar alleen ‘interesse hebben’ voldoende is; het is een industrie geworden die specifieke voorbereiding vereist. Hij merkt op: “Tegenwoordig vragen veel bedrijven om een vorm van gespecialiseerde training.”

Vanuit zijn rol als universitair hoofddocent aan de modevakschool ISEM, zegt Lara Arias dat veel bedrijven deze academische ruimtes gebruiken als directe wervingskanalen. Hij legt uit: “Grote merken komen naar deze scholen om interviews af te nemen. Het is een toegangspoort tot de industrie.”

Maar naast opleiding, benadrukt hij een ander belangrijk punt: het begrijpen van de werking van de business.

Het belang van beginnen in de winkel

Hoewel veel kandidaten streven naar corporate of strategische functies, gelooft Lara Arias dat het verkooppunt een van de beste plekken blijft om te leren hoe een modebedrijf werkt. Hij zegt: “Je moet dicht bij de markt willen blijven en echt begrijpen wat de klant denkt. En dat gebeurt door in winkels te werken.”

Hij ziet retail zeker niet als een mindere stap. Hij stelt dat ervaring in de winkel professionals in staat stelt fundamentele aspecten van de business te begrijpen, van consumentengedrag tot productstroom en communicatie met het hoofdkantoor.

Hij legt uit: “Ik zeg altijd dat de sleutel tot succes niet alleen big data is, maar ook small data. Alle informatie die je verzamelt door een klant in de paskamer te observeren of te zien welke kledingstukken ze besluiten te kopen, is extreem waardevol.”

De do’s

Ontwikkel oprechte nieuwsgierigheid naar de industrie.

Voor Lara Arias is kennis van de sector essentieel. Hij zegt: “Je moet elke dag gespecialiseerde media lezen en weten wat er in de industrie gebeurt.”

Werk in winkels om de business te begrijpen.

Retailervaring blijft een van de meest gewaardeerde troeven voor bedrijven.

Hij legt uit: “In bedrijven als Inditex bepaalt de winkel alles wat er op het hoofdkantoor gebeurt.”

Investeer in gespecialiseerde opleidingen.

Programma’s gericht op mode kunnen deuren openen bij grote bedrijven.

Bouw een professioneel persoonlijk merk.

Voor junior profielen is LinkedIn een strategisch hulpmiddel geworden. Hij zegt: “Het is het ideale platform om reflecties te ontwikkelen en kennis te tonen.”

Heb duidelijkheid over je professionele pad.

Lara Arias raadt aan om vroeg te bepalen welk gebied van de business het meest aantrekkelijk is: bijvoorbeeld product, retail, inkoop, financiën of internationale expansie.

Luis Lara Arias geeft cursussen in modebusiness. Credits: Luis Lara Arias

De don’ts

Ga geen interview in zonder de industrie te begrijpen.

Een van de meest gemaakte fouten is niet op de hoogte zijn van wat er in de mode gebeurt.

Hij waarschuwt: “Er zijn mensen die in de mode willen werken en geen idee hebben wat er in de sector gebeurt.”

Onderschat de waarde van werken in de retail niet.

Winkelwerk als ‘minderwaardig’ beschouwen, kan professionele groei beperken.

Hij vat samen: “In bedrijven als Inditex is de basis de top.”

Focus niet alleen op prestigieuze merken.

Hoewel veel kandidaten dromen van een baan bij prestigieuze labels, raadt Lara Arias aan om prioriteit te geven aan ervaring en het opbouwen van een carrière op de lange termijn. Hij legt uit: “Het belangrijkste is om de industrie binnen te komen en een solide carrière op te bouwen.”

Vertrouw niet alleen op je cv.

Bedrijven evalueren ook potentieel, nieuwsgierigheid en het vermogen van een kandidaat om kritisch te denken.

Zorg voor een duidelijke professionele richting.

“Niet weten wat ik binnen het bedrijf wil doen” is een andere veelgemaakte fout die hij ziet bij jonge professionals.

Waar moeten kandidaten rekening mee houden?

Voor Lara Arias vereist het betreden van de mode-industrie een combinatie van opleiding, ervaring en observatievermogen.

Naast interesse in merken of trends, is het volgens hem essentieel om de werking van de industrie goed te begrijpen. Van klantrelaties tot de commerciële dynamiek van winkels.

Hij benadrukt ook het groeiende belang van personal branding als onderscheidende factor. Hij legt uit: “Een van de eerste dingen die een bedrijf doet voordat ze iemand aannemen, is naar je LinkedIn-profiel kijken. Als daar waardevolle inhoud staat, scoort die persoon punten.”

Een ander belangrijk aspect is het ontwikkelen van geduld en een langetermijnvisie. Volgens Lara is de eerste baan misschien niet direct bij een droommerk, maar het kan een platform worden voor leren en groei.

Praktijkvoorbeelden

Gedurende zijn professionele carrière heeft Lara Arias gezien hoe grote modebedrijven talent ontwikkelen van junior profielen tot leidinggevende posities. Volgens hem zijn veel mensen die nu strategische rollen in de industrie bekleden, hun carrière begonnen in winkels of via gespecialiseerde trainingsprogramma’s.

Vanuit zijn ervaring als leidinggevende en professor, gelooft hij dat bedrijven vooral waarde hechten aan mensen die de business vanuit een holistisch perspectief begrijpen en een constante bereidheid tonen om te leren.

Hij benadrukt ook dat gespecialiseerde business schools steeds vaker fungeren als directe verbindingspunten tussen studenten en internationale bedrijven. Dit vergemakkelijkt de toegang tot carrièremogelijkheden binnen de industrie.

Luis Lara Arias is een internationaal consultant en professor aan ISEM. Credits: @SPOTTORNO

Belangrijkste conclusie

Het betreden van de mode-industrie vereist tegenwoordig veel meer dan esthetische affiniteit of interesse in trends.

Samengevat: Bedrijven zoeken profielen met nieuwsgierigheid, zakelijke kennis en het vermogen om een langetermijncarrière op te bouwen.

De slotreflectie van Luis Lara Arias vat zijn visie op hoe je in de industrie kunt beginnen samen: “Je hebt nieuwsgierigheid, de bereidheid om hard te werken en de nederigheid om onderaan te beginnen nodig. Want in de mode is de basis vaak de top.”

Wie is Luis Lara Arias? Hij is een internationaal consultant gespecialiseerd in retail, strategie en de uitbreiding van modebedrijven. Met diploma’s in Bedrijfskunde en Rechten begon hij zijn carrière in de consultancy voordat hij overstapte naar de retail bij bedrijven als Marks & Spencer en Walt Disney. Hij werkte later bij Inditex als internationaal directeur, waar hij deelnam aan projecten voor expansie en franchiseontwikkeling in verschillende markten. Vervolgens trad hij in dienst bij Pronovias als General Manager Retail en leidde hij internationale winkelopeningen in steden als New York, Londen, Parijs, Milaan en Tokio. Momenteel leidt hij het adviesbureau Retalent, adviseert hij investeringsfondsen en modebedrijven, en geeft hij les aan gespecialiseerde modevakscholen zoals ISEM. Hij is ook de auteur van boeken gericht op retail en commerciële strategie.