De koning van de Italiaanse mode is overleden: een terugblik op de carrière van Giorgio Armani

Giorgio Armani is overleden op 91-jarige leeftijd. 'Zolang ik er ben, ben ik de baas', verklaarde de Italiaanse ontwerper in 2021 in een interview met het Amerikaanse tijdschrift GQ. Sinds 1975 stond hij aan het hoofd van de Armani Group, eigenaar van de merken Giorgio Armani, Emporio Armani en A/X Armani Exchange. Hoewel de naam Armani vooral bekend is vanwege zijn invloed op de mode in de jaren tachtig met elegante, vloeiende en comfortabele silhouetten, is hij een inspiratiebron gebleven voor de mode en toekomstige generaties ontwerpers.

De beginjaren van Giorgio Armani

Giorgio Armani was eenenveertig jaar oud toen hij zijn bedrijf oprichtte. In zijn jeugd studeerde de ontwerper medicijnen voordat hij zich tot de mode wendde. Zijn ervaring in merchandising en inkoop bij warenhuis La Rinascente in Milaan - hij was toen pas achttien jaar oud - markeerde zijn start in de mode.

Het was echter bij Nino Cerruti, aan de zijde van de ontwerper zelf, dat de jonge Giorgio zich bekwaamde in herenmode en de kunst van het kleding maken. Hij werkte een aantal jaren als freelance ontwerper en werkte samen met verschillende modemerken, voordat hij eind jaren zestig Sergio Galeotti ontmoette. Galeotti werd zijn zakenpartner en compagnon en moedigde hem aan zijn eigen bedrijf te starten. De twee mannen verkochten Armani's auto, een oude Volkswagen Kever, en richtten in 1975 Giorgio Armani SpA op.

De opbouw van een imperium

Toewijding, discipline en nauwgezetheid zijn waarschijnlijk de woorden die Armani's visie op werk het beste omschrijven. De modeontwerper heeft zich onvermoeibaar ingezet om een groep, een imperium, op te bouwen.

Na de lancering van zijn gelijknamige merk in 1975, onthulde hij in 1986 Emporio Armani, een jongere, modernere en toegankelijkere versie van de Armani-garderobe. A/X Armani Exchange werd gelanceerd in 1991 en minder dan tien jaar later, in 2005, werd Armani Privé, de haute couture-collectie van Armani, geboren. De ontwerper wilde al snel verder kijken dan de beperkte sector van kleding en zijn aanbod uitbreiden naar een meer globale lifestyle.

Zo ontwikkelde hij zijn eerste geuren in 1982 en een wooncollectie in 2000. Hij opende luxe restaurantketens, cafés en bars over de hele wereld. In 2010 lanceerde hij zijn eerste hotel in Dubai en een jaar later een tweede in Milaan. In 2001 creëerde hij zijn eigen 'Teatro' in samenwerking met de Japanse architect Tadao Ando, dat de locatie zou worden voor de presentatie van zijn collecties. Hij deed opnieuw een beroep op Ando voor het ontwerp van zijn eigen museum, Armani/Silos (2015).

Eind augustus 2025 kocht Giorgio Armani een van de oudste nog in bedrijf zijnde clubs ter wereld: de legendarische 'Capannina di Franceschi' in Forte dei Marmi, Italië.

Een unieke stijl

In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Numéro zei de Italiaanse ontwerper: 'Het was Cerruti zelf - aan wie ik veel te danken heb - die me vroeg om nieuwe oplossingen te bedenken om een pak minder stijf, comfortabeler, minder industrieel en meer bewerkt te maken. Door de jas te deconstrueren, heb ik hem tot leven gewekt op het lichaam, met behulp van niet-traditionele stoffen.'

De herenmode van de jaren tachtig was niets voor Giorgio Armani. Omdat hij geen product kon vinden dat aan zijn verwachtingen voldeed, besloot hij het zelf te creëren. Hij deed de zware, stijve pakken met logge schouders die het silhouet verstikten, weg. In plaats daarvan introduceerde hij een tweedelig pak dat vloeiend, comfortabel en elegant was, wat zijn handelsmerk zou worden.

De ontwerper ontwikkelde een lijn pakken voor vrouwen, die krachtige en minimalistische lijnen combineerde. Tegelijkertijd begon Giorgio Armani te werken aan kostuums voor films - hij zou er meer dan 200 maken - waaronder American Gigolo (1980), waarmee hij zijn debuut in Hollywood maakte. Zijn creaties werden al snel omarmd door beroemdheden en filmsterren.

Een modeontwerper met een humanitaire missie

Als modeontwerper met een groot hart heeft Giorgio Armani zich ingezet voor de minderbedeelden. Hij bood met name hulp aan Afghaanse vluchtelingen tijdens de crisis in het land begin jaren 2000. Deze bijdrage werd gewaardeerd en hij werd in 2002 benoemd tot Goodwill Ambassador door de UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees).

Tien jaar eerder zette hij zich in voor slachtoffers van aids door ANLAIDS te steunen, een Italiaanse organisatie die de ziekte bestrijdt. In 2022 schonk de Armani Group 500.000 euro aan de UNHCR om Oekraïense vluchtelingen te helpen die hun land moesten ontvluchten.

Giorgio Armani heeft bijgedragen aan de welvaart van zijn land

Armani werd al snel een van de populairste Italiaanse ontwerpers en bracht de Italiaanse mode in de schijnwerpers. De Italiaanse regering beloonde Armani in 1986 met de prijs van Grootofficier voor zijn bijdrage aan de mode en de nationale economie. Als trotse Italiaan begon de ontwerper vanaf 2012 de outfits voor de Italiaanse Olympische en Paralympische teams te ontwerpen. Giorgio Armani werkte ook mee aan de restauratie van historische locaties en grootschalige culturele projecten om Italië te promoten. In 1984 was hij betrokken bij de restauratie van de abdij van San Fruttuoso in Camogli, gevolgd door vele andere projecten.

Tegen het hectische modesysteem

In een open brief aan de Amerikaanse media verklaarde de ontwerper: 'De neergang van het modesysteem zoals wij dat kennen, begon toen het luxesegment de werkwijze van fast fashion overnam en de eindeloze leveringscyclus ervan imiteerde in de hoop meer te verkopen, maar vergat dat luxe tijd kost.' Giorgio Armani verzette zich tegen het hectische tempo van de mode, de verschuivende seizoenen en de overproductie. Hij was een voorstander van 'less is more', van tijdloze stukken die bestand zijn tegen vluchtige trends.