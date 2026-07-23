Denimgroep Kontoor Brands kiest Tom Waldron voor raad van bestuur

De Amerikaanse denim- en lifestylekledinggroep Kontoor Brands kondigt de benoeming van Tom Waldron in de raad van bestuur aan, met onmiddellijke ingang. Tegelijk bevestigt het bedrijf een uitbreiding van de raad van zes naar zeven bestuurders.

Waldron, 58 jaar oud, was eerder uitvoerend vicevoorzitter en operationeel directeur bij het bedrijf. In die rol leidde hij de wereldwijde activiteiten van zowel Wrangler als Lee en was hij verantwoordelijk voor de toeleveringsketen, productontwikkeling en innovatie binnen het bedrijfsnetwerk.

Uitgebreide ervaring in denim en supply chain

Voor zijn rol als operationeel directeur was Waldron uitvoerend vicevoorzitter, co-operationeel directeur en wereldwijd merkpresident voor Wrangler. Hij bouwde een carrière van meerdere decennia op via opeenvolgende leiderschapsposities in merchandising, verkoop, merkbeheer en operaties bij de Amerikaanse kledinggroep VF Corporation.

Naast zijn nieuwe bestuurspositie bij Kontoor Brands is Waldron lid van de raad van bestuur bij The Lycra Company, een Amerikaanse producent van synthetische vezels en technologie. Hij heeft een bachelordiploma in management van de Bryan School of Business aan de University of North Carolina at Greensboro.

Strategische koers voor het merkportfolio

"We zijn verheugd Tom te verwelkomen in de raad van bestuur van Kontoor," aldus Scott Baxter, president, chief executive officer en voorzitter van de raad van bestuur bij Kontoor Brands, in een persbericht. "Toms diepgaande kennis van het merk Wrangler en de bredere activiteiten van Kontoor brengt waardevolle inzichten naar onze raad, terwijl we ons multi-merkplatform verder versterken en ons richten op langetermijngroei."

Het bedrijfsportfolio omvat drie grote lifestyle-, outdoor- en werkkleedingmerken: Wrangler, Lee en het Noorse outdoormerk Helly Hansen.