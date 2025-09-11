Dior versterkt directie en benoemt prêt-à-porter expert ter ondersteuning van Jonathan Anderson

Michela Kalb, voormalig directeur dames prêt-à-porter bij Louis Vuitton, neemt de leiding over de haute couture, dames- en heren prêt-à-porter, damesschoenen en babyartikelen bij Dior. Deze benoeming, gemeld door WWD, gaat in per 1 oktober.

Kalb, die van 2006 tot 2017 directeur dames prêt-à-porter was bij Christian Dior Couture, zal samenwerken met Jonathan Anderson aan de ontwikkeling van de collecties van het luxemerk. WWD meldt dat ze officieel begint op de dag dat Anderson zijn eerste damesmodeshow voor Dior presenteert sinds zijn officiële benoeming tot artistiek directeur van de dames-, heren- en haute-couturecollecties afgelopen juni.

Kalb, voorheen directeur dames prêt-à-porter bij Louis Vuitton – een ander merk van LVMH – werkte van 1999 tot 2006 ook bij Prada als directeur merchandising. Ze begon haar carrière als inkoper dames prêt-à-porter bij het Italiaanse warenhuis La Rinascente.