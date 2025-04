Directeur-wisseling bij Puma: Arthur Hoeld vervangt Arne Freundt

De Duitse sportmodeketen Puma SE en directeur Arne Freundt gaan uit elkaar. Zijn opvolger is al bekend. De twee zijn ‘in goed overleg overeengekomen dat Freundt, wegens verschillende opvattingen over de implementatie van de strategie, per 11 april terugtreedt als voorzitter van de raad van bestuur’. Freundt verlaat het bedrijf na 14 jaar, waarin hij diverse leidinggevende functies bekleedde, zo deelt Puma donderdag mee.

Freundt nam de directeursstoel begin november 2022 over, nadat zijn voorganger Bjørn Gulden naar concurrent Adidas was overgestapt. Freundts beoogde opvolger bij Puma bewandelt nu de omgekeerde weg. Het bedrijf verklaart dat Arthur Hoeld op 1 juli de functie van voorzitter van de raad van bestuur zal overnemen. De 55-jarige was tot afgelopen oktober lid van de raad van bestuur van Adidas AG, waar hij verantwoordelijk was voor de wereldwijde distributie.

De beoogde opvolger van Freundt, Arthur Hoeld, was recentelijk directeur verkoop bij Adidas

“Als echte sportfanaat, voormalig handballer en atleet, kwam hij in 1998 bij Adidas en heeft hij verschillende leidinggevende functies binnen het sportbedrijf bekleed, waaronder op het gebied van marketing, merkstrategie en het management van de regio’s Europa, Midden-Oosten en Afrika”, aldus Puma. Tijdens zijn tijd bij Adidas heeft Hoeld onder andere de ‘Originals’-divisie ‘succesvol getransformeerd en een omzet van meer dan zeven miljard euro gerealiseerd’.

Tussen het vertrek van Freundt en de komst van Hoeld zal de overgebleven raad van bestuur, bestaande uit Maria Valdes (Chief Product Officer), Markus Neubrand (financieel directeur) en Matthias Bäumer (commercieel directeur), het bedrijf gezamenlijk leiden. Dit team geniet ‘het volledige vertrouwen van de raad van commissarissen’, zo laat Puma weten.