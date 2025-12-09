Directiewissel bij Lenzing: CEO Rohit Aggarwal kondigt aftreden aan

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing AG moet verder zonder CEO Rohit Aggarwal. Dinsdag kondigde het bedrijf aan dat de CEO zijn functie op 31 januari 2026 neerlegt. Hij neemt deze beslissing ‘om persoonlijke redenen’, aldus een verklaring.

Aggarwal trad begin september vorig jaar aan als opvolger van Stephan Sielaff. Na zijn aangekondigde vertrek blijft hij tot eind september 2026 als adviseur aan het bedrijf verbonden om ‘een naadloze overgang te garanderen’, aldus Lenzing.

Patrick Lackenbucher, voorzitter van de raad van commissarissen, prijst de vertrekkende CEO: “Namens de raad van commissarissen wil ik Rohit Aggarwal hartelijk bedanken voor zijn inzet en de belangrijke vooruitgang die het bedrijf onder zijn leiding heeft geboekt,” verklaarde hij in een statement. “Onder zijn leiding is het prestatieprogramma succesvol geïmplementeerd, de strategische focus aangescherpt en de winstgevendheid verbeterd.”

Het driekoppige bestuur, bestaande uit financieel directeur (CFO) Nico Reiner, Chief Pulp en Chief Technology Officer Christian Skilich en operationeel directeur (COO) Georg Kasperkovitz, zal het concern voorlopig gezamenlijk leiden totdat er een nieuwe CEO is gevonden. De zoektocht naar geschikte kandidaten is al gestart.

Het concern creëert een nieuw bestuursorgaan

Tegelijkertijd kondigt Lenzing de oprichting van een nieuw bestuursorgaan aan. Naast de drie bestuursleden zullen ook de Senior Commercial Managers Patricia Sargeant (non-woven vezels), Yann Lepage (textielvezels) en Anton Putz (pulp) deel uitmaken van dit ‘Executive Committee’ (ExCo).

Deze maatregel is ‘onderdeel van de verdere organisatorische ontwikkeling van het bedrijf en de waarborging van de recent aangescherpte premiumstrategie’, aldus het concern. “Met de introductie van het nieuwe Executive Committee versterkt Lenzing AG haar strategische focus op zakelijke kansen in premiumvezels. Het doel is om haar positie als toonaangevende, geïntegreerde premiumleverancier van geregenereerde cellulosevezels uit te breiden.”

Lackenbucher, voorzitter van de raad van commissarissen, benadrukt de prioriteiten van het concern: “De verhoging van de structurele winstgevendheid blijft een hoofddoel,” stelt hij. “Het bestuur blijft zich vastberaden richten op het versterken van de concurrentiepositie, de financiële prestaties en duurzame waardevermeerdering.”

Het management houdt vast aan de prognose voor het lopende boekjaar. Voor 2025 wordt dus nog steeds een resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) verwacht dat ‘hoger is dan vorig jaar’.