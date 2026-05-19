Donald Kohler benoemd tot wereldwijd merkpresident en CEO van Banana Republic

Het Amerikaanse retailconcern Gap Inc benoemt Donald Kohler tot wereldwijd merkpresident en chief executive officer van Banana Republic.

De topman start in juli 2026 in zijn nieuwe functie en werkt vanuit het hoofdkantoor in San Francisco. Kohler brengt meer dan drie decennia leiderschapservaring in de luxe-, premium- en speciaalzaakmarkten mee. Zijn opdracht: Banana Republic begeleiden in de positionering als modern lifestyle-merk voor de avontuurlijke consument.

Trackrecord in internationaal modemanagement

Voor zijn overstap naar Banana Republic was Kohler CEO van PVH Americas. Daar had hij de leiding over de regionale retail-, e-commerce-, wholesale- en licentieactiviteiten voor Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Zijn eerdere carrière omvat senior leiderschapsposities bij het Italiaanse luxehuis Ferragamo, het Britse luxemerk Burberry en het Italiaanse denimlabel Diesel.

De benoeming markeert een terugkeer naar Gap voor Kohler. Eerder in zijn carrière werkte hij meer dan tien jaar in merchandising-leiderschapsrollen bij Gap, GapKids en babyGap.

Gap-CEO Richard Dickson benadrukt dat Kohler zijn productcarrière begon bij het kernmerk Gap. "Donald is een productgedreven leider met diepgaande wereldwijde expertise en een uitzonderlijk trackrecord in het revitaliseren van merken naar nieuwe relevantie. Dit doet hij met helderheid, discipline en storytelling die klanten aanspreekt en groei stimuleert," aldus Dickson in een verklaring.

Strategische koers voor Banana Republic

De benoeming komt op een moment dat de retailgroep het momentum wil vasthouden en de marktpositie van het dochtermerk wil versterken. Onder de nieuwe leiding richt het merk zich op het versterken van de productarchitectuur, het verbeteren van de merkbeleving en het optimaliseren van zowel de fysieke als digitale winkelervaring.

Kohler spreekt zijn vertrouwen uit in de erfenis van het label en het potentieel om hedendaagse consumenten aan te spreken via een samenhangende klantreis. "Ik geloof dat sterke merken gebouwd worden door sterke teams. Ik kijk ernaar uit om het Banana Republic-team te leren kennen en samen de toekomst vorm te geven," aldus Kohler.