Versace: Donatella doet stap terug als creatief directeur, Dario Vitale benoemd tot CCO

Het einde van een tijdperk. Donatella Versace, de zus van Versace's gelijknamige oprichter Gianni, geeft de creatieve leiding van het Italiaanse luxelabel uit handen. De ontwerpster, die sinds het overlijden van Gianni in 1997 als chief creative officer aan het roer van het merk stond, treedt per 1 april 2025 terug in de functie van chief brand ambassador.

In deze nieuwe rol zal Donatella Versace filantropische en liefdadigheidsinitiatieven ondersteunen en een wereldwijde "ambassadeur voor het merk" blijven. In een persbericht uitgegeven door Versace's moederbedrijf Capri Holdings, bedankte Donatella het ontwerpteam en de medewerkers van Versace en voegde eraan toe dat "het de grootste eer van mijn leven is geweest om de nalatenschap van mijn broer Gianni voort te zetten".

Ze vervolgt: "Hij was het ware genie, maar ik hoop dat ik iets van zijn geest en vasthoudendheid heb. In mijn nieuwe rol als chief brand ambassador zal ik Versace's meest gepassioneerde supporter blijven. Versace zit in mijn DNA en altijd in mijn hart."

Miu Miu-ontwerper neemt toppositie bij Versace over, mogelijk verdere aanwakkering van Prada-overnamegeruchten

In haar plaats komt Dario Vitale, de voormalige design- en imagedirecteur van Miu Miu, een merk dat valt onder de Prada Group, die naar verluidt Versace zou willen overnemen en daar dichtbij zou zijn.

In een verklaring over de benoeming zegt Vitale: "Het modehuis Versace heeft een uniek erfgoed dat decennia beslaat en de geschiedenis van de mode heeft gevormd. Ik wil Donatella oprecht bedanken voor haar vertrouwen in mij en voor haar onvermoeibare toewijding aan het buitengewone merk dat Versace vandaag de dag is. Het is een voorrecht om bij te dragen aan de toekomstige groei van Versace en de wereldwijde impact ervan door middel van mijn visie, expertise en toewijding."

Het markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het illustere modehuis, dat het onderwerp is geworden van toenemende geruchten die suggereren dat het eigendom binnenkort in handen zou kunnen vallen van de Prada Group. Terwijl mediaberichten blijven circuleren over wat een grote verschuiving binnen de industrie zou zijn, zal Vitale's benoeming tot creatief directeur deze speculatie waarschijnlijk alleen maar verder aanwakkeren. Ondertussen kijken de leiding van Capri en Versace echter vooruit naar de verdere groei van het merk.

Sprekend over deze verandering in leiderschap, benadrukte John D. Idol, CEO en voorzitter van Capri Holdings, Donatella's inspanningen in het leiden van de creatieve visie van het iconische luxehuis en het spelen van een "integrale rol in het wereldwijde succes van het bedrijf". Hij vervolgt: "We zijn verheugd aan te kondigen dat Dario Vitale zich bij het Huis Versace zal voegen als de nieuwe chief creative officer. Hij is een sterke designleider en we zijn ervan overtuigd dat zijn talent en visie van cruciaal belang zullen zijn voor de toekomstige groei van Versace."

Daarnaast zegt Emmanuel Gintzburger, CEO van Versace: "Versace is wat het vandaag is dankzij Donatella Versace en de passie die ze bijna 30 jaar lang elke dag in haar rol heeft gestoken. De universele waarden waar ze voor staat en haar liefde voor compromisloze creativiteit hebben Versace verankerd tot ver buiten een merk of een bedrijf. Met haar samenwerken was een ongelooflijk voorrecht en plezier.

"Ik heb vertrouwen in het bedrijf en waar het vandaag staat, aangezien we goed voorbereid zijn op de organisatie om dit nieuwe hoofdstuk voor het huis te schrijven. Dario Vitale is een zeldzaam talent, die de essentie en waarden van Versace diep respecteert en de groeipotentie ervan duidelijk begrijpt. We zijn ervan overtuigd dat zijn ervaring en visie een nieuw perspectief zullen brengen voor het merk. Ik ben verheugd hem de komende weken te verwelkomen en aan een nieuwe en ambitieuze reis voor Versace te beginnen."