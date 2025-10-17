Dood van Mango-oprichter: Zoon Jonathan Andic verdachte in moordzaak

Madrid – Er is een belangrijke wending in het onderzoek naar de dood van Isak Andic, oprichter van de Spaanse modegigant Mango. De onderzoeksrechter van rechtbank nummer vijf in Martorell heeft zijn zoon Jonathan Andic, de huidige vicepresident van het bedrijf, formeel aangemerkt als verdachte. Het fatale incident vond plaats op 14 december 2024, tijdens een wandeling van vader en zoon over een bergpad in Montserrat, nabij Barcelona.

Aanvankelijk behandelde de Catalaanse politie, de Mossos d'Esquadra, de val die de dood van de ondernemer veroorzaakte als een ongeluk. Dit bleef de officiële lezing bij de heropening van de zaak in maart 2025, een standaardprocedure bij niet-natuurlijke doodsoorzaken. Eind mei meldde El Periódico de Cataluña op basis van bronnen dat de Mossos de zaak wilden sluiten en de dood als een ongeluk beschouwden.

In de nacht van 16 oktober onthulde El País echter een andere wending: het onderzoek loopt nog en de focus is verschoven van een ongeluk naar mogelijke moord. Volgens de lokale krant La Vanguardia heeft de rechtbank Jonathan Andic nu als verdachte aangemerkt, een beslissing die de rechter eind september zou hebben genomen.

Tegenstrijdigheden en onduidelijkheden leiden tot verdenking

Het onderzoek blijft strikt geheim, waardoor de politie zonder druk van buitenaf verder kan werken. Het vermeende lek over de sluiting van de zaak was mogelijk opzettelijk, zodat het onderzoek in stilte kon doorgaan. Ondertussen onderzochten rechercheurs de mogelijkheid dat de val geen ongeluk was.

Volgens El País en La Vanguardia hebben onderzoekers de afgelopen weken de mobiele telefoon van Jonathan Andic geanalyseerd. Hoewel er geen ‘sluitend bewijs’ is, hebben tegenstrijdigheden in zijn verklaringen de aandacht van de politie getrokken. Zijn eerste verklaring, uren na de dood van zijn vader, was onsamenhangend maar begrijpelijk vanwege zijn emotionele staat. Zijn tweede verklaring, maanden later op het kantoor van zijn advocaat, bevatte echter tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in vergelijking met zijn eerdere getuigenis en het bewijs ter plaatse. Deze inconsistenties vormen de basis voor de huidige verdenkingen.

De onderzoekers hebben ook de getuigenis van Estefanía Knuth, de partner van Isak Andic, meegewogen. Zij sprak over aanhoudende spanningen tussen vader en zoon. De gespannen relatie was algemeen bekend en was naar verluidt de reden voor hun ontmoeting die dag, in de hoop op verzoening.

Familie overtuigd van onschuld Jonathan Andic

Na de dood van de oprichter onderging Mango in januari een herstructurering, waarbij Jonathan Andic vicepresident van de raad van bestuur werd. In juni trad hij terug uit het directiecomité voor een grotere rol in de investerings- en holdingmaatschappijen van de familie. Na de gelijke verdeling van de erfenis in juli, werd hij voorzitter van Punta Na Holding. Deze holding overziet alle familiebedrijven, inclusief Mango MNG Holding, waarmee de erfgenamen 95 procent van het kapitaal van Mango controleren. Zijn zussen, Judith en Sarah Andic, zijn vicepresidenten.

In een reactie op de laatste ontwikkelingen liet een woordvoerder van de familie Andic aan El País en El Mundo weten dat de familie “geen publieke verklaringen heeft afgelegd en zal afleggen over de dood van Isak Andic.” De woordvoerder voegde toe dat de familie “de lopende procedures respecteert en volledig zal blijven meewerken met de autoriteiten.” De familie heeft er vertrouwen in dat “dit proces snel zal worden afgerond en de onschuld van Jonathan Andic zal worden bewezen.”

In het kort Het onderzoek naar de dood van Isak Andic heeft een nieuwe wending genomen: zijn zoon Jonathan Andic is nu verdachte van moord.

De verdenkingen zijn gebaseerd op tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan en de gespannen relatie tussen vader en zoon.

De familie Andic is overtuigd van de onschuld van Jonathan en blijft meewerken met de autoriteiten in het onderzoek.

