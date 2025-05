Dr. Martens benoemt Carla Murphy tot chief brand officer

Schoenenmerk Dr. Martens heeft de benoeming van Carla Murphy tot nieuwe chief brand officer (CBO) aangekondigd. Murphy start op 1 juli 2025. Vanuit Londen zal ze leidinggeven aan de wereldwijde merkorganisatie. Ze wordt verantwoordelijk voor de merkstrategie, -visie en creatieve richting. Haar uitgebreide takenpakket omvat de wereldwijde product-, strategie-, marketing- en duurzaamheidsafdelingen.

Ze treedt toe tot het wereldwijde leiderschapsteam van Dr. Martens. Murphy rapporteert rechtstreeks aan CEO Ije Nwokorie, die voorheen de CBO-positie bekleedde.

Ije Nwokorie over de nieuwe benoeming: “Ons merk is ons belangrijkste bezit. Ik ben verheugd dat Carla zich bij ons voegt om de merkorganisatie te leiden. Carla is een uitzonderlijke leider met een bewezen staat van dienst. Ze gebruikt krachtige storytelling en onverschrokken creativiteit om groei te stimuleren voor wereldberoemde merken. Ze zal geweldig werk leveren met onze immens getalenteerde merk- en creatieve teams.”

Murphy heeft meer dan twintig jaar ervaring. Ze komt van Adidas AG, waar ze wereldwijd senior vice president/general manager was voor Adidas Outdoor. Eerdere functies zijn onder meer wereldwijd chief brand & product officer voor Icebreaker (onderdeel van VF Corporation). Ook had ze senior merk- en productposities binnen de Amer Sports-groep, waaronder Nikita, Salomon, Atomic en Arc’teryx. Eerder in haar carrière leidde Murphy multidisciplinaire wereldwijde merkconsultancies.

“Meedoen aan het team en het merk op dit moment is ongelooflijk spannend. De ambitie en energie zijn hoog. Er is een enorme kans in dit volgende hoofdstuk om nieuwe wegen in te slaan. We willen op een echt betekenisvolle en cultureel relevante manier contact maken met een nog breder publiek. Ik kan niet wachten om te beginnen”, aldus Murphy.

De benoeming van Murphy volgt op een reeks strategische senior-aanwervingen. Deze zijn erop gericht de merk-, product- en creatieve teams van Dr. Martens verder te versterken. Tot deze recente toevoegingen behoren Neil Cummings als creatief directeur voor Global Brand Studio, Emma Howarth als categiedirecteur, Adam Owen als wereldwijd design director en Paul Bowyer als wereldwijd brand marketing director. Zij zijn allen toegetreden sinds de benoeming van Adam Meek tot chief product officer in december 2021.