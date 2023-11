Dr Martens benoemt nieuwe Chief Brand Officer

Dr. Martens benoemt niet-uitvoerend directeur Ije Nwokorie als Chief Brand Officer. Nwokorie treedt vanaf 1 februari 2024 in zijn nieuwe functie. Bij de benoeming in deze rol zal Nwokorie niet langer lid zijn van de Raad van Bestuur en zal hij aftreden als lid van de Audit and Risico, Nominatie- en Disclosure-commissies.

Nwokorie maakt de overstap van Apple Inc, waar hij sinds januari 2018 de functie van senior director voor Apple Retail bekleedt. Daarvoor werkte hij elf jaar bij het wereldwijde merkadviesbureau Wolff Olins, meest recent in de functie van CEO. Momenteel is hij ook voorzitter van een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk: Water UK.

Als Chief Brand Officer zal Nwokorie verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de ‘algemene merkstrategie, visie en richting voor de volgende fase in de groei van Dr. Martens’, zo is te lezen in het persbericht. In zijn nieuwe rol zal Nwokorie rapporteren aan CEO Kenny Wilson.

“Ik heb altijd van Dr. Martens gehouden en het was een waar voorrecht om het merk als niet-uitvoerend directeur van binnenuit te leren kennen”, schrijft Nwokorie in het persbericht. “Dr. Martens wordt gekenmerkt door zijn rebelse, authentieke en creatieve karakter, wat mij erg enthousiast maakt om in het nieuwe jaar bij Kenny en het team aan de slag te gaan.”