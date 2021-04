Dries Van Noten: "Albers nalatenschap zal de modegeschiedenis ingaan"

PIERRE VERDY / AFP (Lanvin Autumn/Winter 2006-07)

Afgelopen zaterdag is de ontwerper Alber Elbaz overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Via Instagram stories en posts op sociale netwerken neemt de modewereld afscheid van Elbaz, meest bekend van zijn werk voor het modehuis Lanvin waar hij van 2002 tot 2015 de creatieve leiding had.

Sophie Fontanel: "Niet hij die alles heeft overwonnen"

"Niet hij, niet hij! " roept Sophie Fontanel, de Franse schrijfster en modecritica, uit op Instagram. Zij legt vooral de nadruk op het onbevangen karakter van de ontwerper: "Oh nee !!!! Niet Alber !!!! Niet hij die alles heeft overwonnen. Niet hij, de meest levendige man in de mode. Niet hij nog vol van kindertijd en ideeën. "

Ralph Toledano: "Hij was als een broer voor mij"

De schok is des te groter omdat de ontwerper "plotseling verdwenen is", schrijft de Federatie van Haute Couture en Mode in een verklaring. De voorzitter, Ralph Toledano, zei: "Alber Elbaz had een immens talent. Hij stelde liefde en menselijkheid centraal in zijn werk. Hij had een absoluut en stuwend verlangen naar moderniteit. Hij voelde de dingen beter aan dan wie ook en nam de tijd en de afstand om zijn mode tussen savoir-faire en innovatie te herschrijven. Hij was als een broer voor mij.

Dominique Deroche (Saint Laurent): "Je was de vreugde”

Ook bij Saint Laurent valt Elbaz’ overlijden zwaar - Alber Elbaz had in 1998 de leiding van de prêt-à-porterlijn overgenomen. Dominique Deroche, al 40 jaar verantwoordelijk voor de persafdeling van het modehuis, deelt in een Instagram-post haar "oneindige verdriet", daaraan toevoegend: "Je kwam in 1998 aan in ons modehuis om de creatie van SLRG op je te nemen - je was een vreugde - We hebben heerlijke herinneringen samen, 1999 je eerste modeshow. " Zijn woorden gaan vergezeld met een vrolijk beeld van Alber Elbaz lachend naast Yves Saint Laurent.

Olivier Rousteing: "Bedankt voor alles wat je de modewereld hebt gebracht"

Ook creatief directeuren delen massaal hun verdriet. Olivier Rousteing, creatief directeur van Balmain, uitte zich op Instagram: "Ik kan het niet geloven (...) We zullen je nooit vergeten. Bedankt voor alles wat je de modewereld hebt gebracht." De oprichter van het gelijknamige merk Dries Van Noten voegde er op zijn Instagram-account aan toe: "Erkenning voor Alber Elbaz. Een schitterend licht, een buitengewone leeftijdsgenoot en een uitbundig talent. Alber's nalatenschap zal de modegeschiedenis ingaan. Zijn overlijden heeft onze wereld verduisterd. "

Alexandra van Houtte: "Deze grote man met een groot hart"

Zijn vriendelijkheid en menselijkheid werd ook veel gewaardeerd door modeprofessionals. Op Instagram laat Alexandra van Houtte, oprichter van de zoekmachine Tagwalk, haar verdriet spreken. "We hebben net een genie verloren aan de engelen van de hemel," schrijft ze. "Ik ontmoette deze geniale man met een groot hart, talent en authenticiteit via @babethdjian toen ik 20 was. Mijn eerste stage was bij Alber Elbaz, en ik zal voor altijd en eeuwig zijn visie op vrouwen koesteren: weelderig, sterk, krachtig, een beetje delicaat en soms kwetsbaar (...) Ik heb het gevoel dat je van bovenaf zal toekijken en voor altijd zal kijken naar sterke vrouwen."

Dana Tarabey: "Een groot verlies"

Dana Tarabey, oprichter van de website House of Dana, deelt op Instagram de dag dat ze de ontwerper ontmoette. "Vaarwel Alber Elbaz, de tedere en geamuseerde blik die hij mij toewierp tijdens een van zijn Lanvin modeshows, zal ik nooit vergeten. Hij stak de backstage over om me te helpen de schoenen voor mijn model te kiezen, vroeg me of ik had gegeten, of ik in orde was, en sleepte me, arm in arm, langs alle blikken om samen de schoenen te kiezen (...) Ik zal dat moment nooit vergeten, noch zijn integriteit, noch zijn ondeugendheid, noch zijn talent. Wat een groot verlies. "

Lanvin: "Merci Alber"

Het modehuis Lanvin drukte zijn dankbaarheid uit met een afbeelding van de ontwerper, vergezeld met de woorden: "Merci Alber".

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.