Duurzaamheidsmanager Bever schuift door binnen bedrijf

Outdoorketen Bever heeft een interne benoeming bekendgemaakt. Duurzaamheidsmanager Christian de Jong is per deze maand aangesteld als Director Stores & Services. De Jong deelde het nieuws zelf via LinkedIn.

In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor het aanjagen van verandering, commerciële groei en verdere verduurzaming binnen de keten. Als Director Stores & Services krijgt hij de regie over de winkeloperatie van de meer dan veertig winkels van Bever, inclusief de bijbehorende commerciële resultaten, visual merchandising en formuleontwikkeling. Daarnaast vallen ook de klantenservice en de circulaire diensten onder zijn verantwoordelijkheid.

Met de benoeming kiest Bever voor een integrale aansturing van retail, services, technologie en duurzaamheid binnen één directierol. Hiermee onderstreept de retailer het strategische belang van deze domeinen voor de toekomstige ontwikkeling van de formule.

Volgens De Jong staat in het nieuwe portfolio de verbinding tussen klanten, winkels en diensten centraal. Tegelijkertijd blijft duurzaamheid een belangrijke pijler. Vanuit zijn eerdere rol als duurzaamheidsmanager blijft hij betrokken bij het verder verduurzamen van de organisatie, maar nu in directe samenhang met de commerciële en operationele praktijk.

Nieuwe Managing Director bij Bever

De benoeming past in een bredere reeks wijzigingen in de top van de organisatie. Onlangs maakte Bever namelijk bekend dat Gert van Binsbergen per 1 maart aantreedt als Managing Director, als opvolger van Albert Scholte. Van Binsbergen is al meer dan dertien jaar in dienst bij Bever en was de afgelopen jaren Director Sales & Operations. Volgens het bedrijf moet hij de volgende groeifase van de buitenspecialist vormgeven.