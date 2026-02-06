EK Retail kondigt directiewijzigingen aan voor strategische groei

De in Duitsland gevestigde retailserviceorganisatie EK Retail (EK Retail) heeft Frank Duijst benoemd tot nieuwe chief executive officer (CEO) per 1 mei 2026. Duijst volgt hiermee Martin Richrath op, die na een periode van ruim tien jaar de organisatie verlaat, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Naast de nieuwe CEO voert de organisatie een wijziging door om de technologische transformatie in de Europese detailhandel te versnellen. Rik Klercq treedt toe tot de directie in de nieuw gecreëerde functie van chief information officer (CIO), waarbij de focus ligt op innovatie en business development. De raad van commissarissen benadrukt dat het verankeren van technologische expertise op bestuursniveau essentieel is om nieuwe commerciële kansen te creëren voor de aangesloten partners.

Vanaf mei 2026 bestaat het directieteam uit vier leden, waaronder Jochen Pohle en Gertjo Janssen als chief retail officer (CRO). Met deze samenstelling beoogt EK Retail een balans te waarborgen tussen retail-expertise en technologische innovatie. De organisatie, met hoofdkantoren in Bielefeld en Amersfoort, geeft hiermee een duidelijk signaal af over de prioriteit van digitalisering binnen de onafhankelijke Europese retailsector.

