El Corte Inglés wijzigt directiestructuur en benoemt nieuwe CEO

Madrid – De zoveelste herstructurering in de top van El Corte Inglés. Het is de eerste onder het voorzitterschap van Cristina Álvarez. De warenhuisgroep, tevens moederbedrijf van winkelketen Sfera, kondigt de benoeming van Javier Catena tot nieuwe CEO aan. Tegelijkertijd vertrekt de huidige sleutelfiguur in de directie, Santiago Bau. Hij legt zijn functie als algemeen directeur neer, een rol die hij slechts acht maanden vervulde.

Volgens informatie van de directie van El Corte Inglés heeft de Raad van Bestuur vandaag unaniem een besluit genomen. Het voorstel van voorzitster Cristina Álvarez om Javier Catena te benoemen tot CEO van de groep is goedgekeurd. Catena was voorheen operationeel directeur (COO) bij El Corte Inglés, verantwoordelijk voor supply chain, logistiek en vastgoed. Afgelopen oktober werd hij in die rol vervangen door Álvaro Parrón. In zijn nieuwe functie als CEO zal hij toezicht houden op de implementatie van het nieuwe Strategische Plan van het bedrijf. Vanuit zijn positie als CEO geeft hij leiding aan het directiecomité van El Corte Inglés. De hoofden van alle bedrijfsonderdelen van de warenhuisgroep zullen aan hem rapporteren.

Cristina Álvarez, voorzitster van de Raad van Bestuur van El Corte Inglés, stelt in een verklaring: “De komst van Javier Catena, met de steun van ons geweldige directieteam, zal doorslaggevend zijn in deze nieuwe fase van groei en investering die het bedrijf ingaat.” Tegelijkertijd versterkt dit ‘een corporate governance-structuur die beter is aangepast aan de nieuwe uitdagingen’, voegt ze toe.

Met het vertrek van Santiago Bau

Een direct gevolg van deze herstructurering is het vertrek van Santiago Bau. Hij werd afgelopen oktober gepromoveerd tot algemeen directeur na het vertrek van CEO Gastón Bottazzini. Deze promotie was onderdeel van een aanpassing waarbij ook het vertrek van Catena als operationeel directeur werd aangekondigd. Nu legt Bau zijn functie neer en verlaat hij de groep. Volgens El Corte Inglés is dit vertrek in onderling overleg besloten.

Bau was een hoge leidinggevende bij Goldman Sachs tot zijn aanstelling bij El Corte Inglés in maart 2022. De huidige voorzitster bedankt hem uitdrukkelijk voor zijn ‘inzet en daadkracht’ gedurende de ruim vier jaar dat hij aan de warenhuisgroep verbonden was. Zijn bijdragen waren ‘cruciaal voor het groei- en consolidatiepad van de groep in de afgelopen vier jaar’, benadrukt Cristina Álvarez. Ze wenst Bau veel succes met zijn nieuwe professionele projecten.