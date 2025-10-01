Elena Vegelytė nieuwe directrice juridische zaken bij Vinted

Vinted, een van de leiders in tweedehands mode in Europa, kondigt een belangrijke wijziging in het bestuur aan. Na bijna acht jaar binnen het bedrijf is Elena Vegelytė benoemd tot directrice juridische zaken. Dit is een belangrijke ontwikkeling nu de Vinted-groep volop in expansie is.

“Ik heb altijd geloofd dat advocaat zijn niet betekent dat je zegt wat niet mogelijk is, maar dat je creatieve manieren vindt om dingen voor elkaar te krijgen”, schrijft Elena Vegelytė in een post op haar LinkedIn-account waarin ze haar benoeming aankondigt. Deze juridische professional heeft meer dan vijftien jaar ervaring opgebouwd in juridische en fiscale zaken en risicobeheer in Europa en Noord-Amerika. Ze brengt een diepgaande kennis van de regelgeving voor platforms met zich mee.

De nieuwe directrice heeft binnen drie afdelingen van Vinted gewerkt. Ze geeft aan dat ze ‘een aantal crises heeft beheerd’ en de kans heeft gehad om bij te dragen aan ‘enkele van de grootste mijlpalen van het bedrijf’.

Als directrice juridische zaken, of General Counsel, moet Elena Vegelytė de naleving van de geldende wetgeving door het bedrijf waarborgen en de juridische belangen ervan verdedigen.

In 2024 steeg de omzet van de Vinted-groep met 36 procent (813,4 miljoen euro) ten opzichte van 2023, terwijl de nettowinst een groei van 330 procent op jaarbasis liet zien. Afgelopen april kondigde het bedrijf aan door te gaan met investeringen in de uitbreiding van categorieën en geografische gebieden, evenals in de verzenddiensten van Vinted Go en geografische expansie. Het bedrijf lanceerde ook zijn investeringsmaatschappij Vinted Ventures, een structuur die zich toelegt op de ondersteuning van start-ups in de re-commerce.