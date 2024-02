Esprit benoemt Konstantinos Balogiannis tot Chief Commercial Officer

Het in Hong Kong gevestigde kledingmerk Esprit Holdings Ltd. heeft Konstantinos Balogiannis benoemd tot Chief Commercial Officer van de bedrijvengroep. De 48-jarige begon deze week in zijn nieuwe functie, maakt het bedrijf donderdag bekend.

Balogiannis trad afgelopen november in dienst bij Esprit waar hij de functie van Chief Operating Officer voor Europa en Global Business Development vervulde. Eerder werkte hij in verschillende managementfuncties bij bekende kledingmerken. Volgens Esprit was hij Global Director of Wholesale bij Bogner en Chief Operating Officer voor Groot-China bij Tom Tailor.

Balogiannis geeft in een verklaring commentaar op zijn nieuwe functie: "Ik ben verheugd om deze nieuwe rol in het bedrijf op me te nemen en kijk ernaar uit om mijn ervaring en kennis te gebruiken voor toekomstgericht management dat gericht is op groei op de lange termijn," legde hij uit.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp