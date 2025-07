Eva Gallego gaat Mango Woman leiden

Modebedrijf Mango kondigt de benoeming van Eva Gallego aan als nieuwe wereldwijde directeur van Mango Woman. Gallego treedt in september in dienst bij het bedrijf, waar ze verantwoordelijk zal zijn voor de verdere ontwikkeling van Mango's dameslijn en de onderscheidende waardepropositie.

Deze strategische benoeming sluit aan bij de bredere bedrijfsstrategie van het modebedrijf en ondersteunt de doelstellingen die zijn uiteengezet in het strategisch plan ‘4E 2024-2026’, waarmee Mango’s streven naar leiderschap in damesmode wordt versterkt. In haar nieuwe functie rapporteert ze rechtstreeks aan Luis Casacuberta, Mango’s Chief Product Officer.

Luis Casacuberta over de nieuwe benoeming: “We zijn verheugd een professional met een geweldige staat van dienst en ervaring zoals Eva Gallego aan het team te kunnen toevoegen. We zijn ervan overtuigd dat de dameslijn onder haar leiding het pad zal volgen dat de afgelopen jaren is ingeslagen en dat de onderscheidende waardepropositie en haar leidende positie in de markt verder zullen toenemen.”

Gallego brengt uitgebreide internationale ervaring in de mode-, luxe- en distributiesector mee naar haar nieuwe functie. Ze is afgestudeerd in industriële techniek aan de Polytechnische Universiteit van Madrid met een PDD van IESE en heeft meer dan twintig jaar ervaring in het leiden van strategische transformatie- en productontwikkelingsprojecten voor verschillende prominente mode- en retailmerken.

Voordat ze bij Mango kwam werken, was Gallego hoofd inkoop accessoires, mode, luxe, sieraden, horloges en schoenen bij El Corte Inglés. Eerder gaf ze leiding aan alle productafdelingen bij TOUS en stond ze aan het hoofd van accessoires, met name schoenen, bij Zara Woman. Daarnaast heeft Gallego verschillende functies bekleed binnen de LVMH-groep, waar ze zowel bij Louis Vuitton als Loewe werkte.

Deze leiderschapswisseling volgt op het vertrek van Luis Maseres, die elf jaar lang directeur was van Mango Woman. Maseres heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring in senior managementfuncties binnen de mode-industrie. Hij kwam in 2014 bij Mango en speelde een cruciale rol bij het consolideren van de waardepropositie en marktpositionering van het merk. Mango spreekt zijn dank uit aan Maseres voor zijn toewijding, visie en bijdragen aan de groei van het bedrijf en wenst hem succes in zijn nieuwe professionele carrière.