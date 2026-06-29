Eva Hughes, Executive Vice President van Istituto Marangoni Miami: “Modeshows werken niet als ze alleen eindigen met applaus”

Buenos Aires – Voor veel modestudenten is een afstudeershow de bekroning van jaren creatief werk. In een steeds competitievere industrie kan dat moment echter ook een eerste grote professionele kans zijn. Voor de pers, inkopers, leidinggevenden, stylisten en merken presenteren jonge ontwerpers niet alleen een collectie. Ze beginnen ook met het opbouwen van een identiteit, een professioneel netwerk en een carrièrestategie.

Volgens Eva Hughes, mode-zakelijk adviseur en Executive Vice President van Istituto Marangoni Miami, zijn modeshows van studenten een echte toegangspoort tot de industrie geworden. “Het is erg belangrijk dat studenten dat moment ervaren als een kans om hun creaties aan de markt te presenteren,” legt ze uit in een interview met FashionUnited.

Sabrina Chamorro presenteert tijdens de laatste modeshow ‘La Grande Belleza’, georganiseerd door Istituto Marangoni Miami. Beeld: Francesco Guarnizo

Van modeopleiding naar de industrie: afstudeershows benutten voor carrièrekansen

IN HET KORT Afstudeershows zijn geëvolueerd van academische oefeningen tot plekken voor netwerken, professionele zichtbaarheid en toegang tot carrièrekansen. Volgens Eva Hughes moeten studenten niet alleen leren ontwerpen, maar ook hun visie communiceren, relaties opbouwen en vanaf het begin van hun carrière een duidelijke professionele identiteit ontwikkelen.

Maak van je eindpresentatie een professionele springplank

Hughes wijst op de gebeurtenissen bij Marangoni Miami als voorbeeld. Modeshows dienen als platforms waar studenten de echte dynamiek van de mode-industrie ervaren: fittings, styling, visuele storytelling, productie en de presentatie van hun werk aan professionals uit de industrie.

“We willen dat studenten dat proces ervaren, ervan genieten en alles begrijpen wat een modeshow inhoudt: de modellen, de fittings, de samenwerking tussen programma's, de styling, hoe je een imago presenteert en hoe je daar vervolgens van profiteert,” zegt ze.

Deze eindpresentaties trekken regelmatig pers, inkopers en marktleiders aan die op zoek zijn naar opkomend talent. Dit geeft studenten de kans om hun werk aan een echt professioneel publiek te presenteren. “We willen dat degenen die het werk van de studenten zien, verbonden zijn met design en de industrie.”

Voor Hughes is het essentieel dat jonge creatievelingen begrijpen dat de catwalk niet de eindbestemming is. “Modeshows werken niet als ze alleen eindigen met applaus,” merkt ze op.

Valerie Evans presenteert tijdens de laatste modeshow van Istituto Marangoni, ‘La Grande Belleza’. Beeld: Francesco Guarnizo

Relaties opbouwen met pers, inkopers en professionals uit de industrie

Een van de grootste uitdagingen voor studenten is het leren omgaan met de professionele mode-industrie voor de eerste keer.

“Wij geloven er heilig in om vanaf het begin belang te hechten aan professionele zichtbaarheid,” legt Hughes uit. “We organiseren besloten sessies voor collectiebeoordelingen waar studenten hun looks direct kunnen presenteren en feedback krijgen op styling, verhaal en curatie.”

Onlangs organiseerde de school een sessie met model Carolina Kurkova en onderneemster en CEO van The Webster, Laure Hériard Dubreuil. Tijdens deze sessie presenteerden studenten hun collecties en bespraken ze onderwerpen als styling, beeldvorming en merkcommunicatie.

Voor Hughes helpen deze ervaringen studenten te begrijpen hoe het bredere mode-ecosysteem echt werkt. “Dit stelt studenten in staat te begrijpen hoe een collectie wordt opgebouwd, maar ook hoe deze functioneert binnen het complete mode-ecosysteem.”

Eva Hughes en Karolina Kurkova. Beeld: Istituto Marangoni

Het belang van het leren communiceren van een visie

Naast ontwerpvaardigheden is volgens Hughes een van de belangrijkste vaardigheden voor jonge creatievelingen het leren verwoorden van hun ideeën en het opbouwen van een duidelijk verhaal rond hun werk. “Wat is je onderzoek? Wat is je verhaal? Wat is je standpunt? Wat is je concept? Hoe leg je het uit?” vraagt ze.

Hughes zegt dat veel studenten geloven dat het kledingstuk voor zichzelf spreekt. “Voor creatieve mensen is het heel gemakkelijk om via een kledingstuk te zeggen wie ik ben.” Tegenwoordig beoordelen bedrijven echter veel meer dan alleen creativiteit. “Merken beoordelen niet alleen creatief talent; ze observeren ook hoe studenten communiceren, hun mate van betrokkenheid en hun professionaliteit.” Daarom omvat veel van het werk na een modeshow het omzetten van collecties in professionele tools. “Hoe ga ik mijn stuk omzetten in digitale content, een portfolio, een film of een presentatie?” vraagt Hughes.

Stages en vroege carrièrekansen

Volgens Hughes is het ware doel van een afstudeershow het openen van deuren naar vroege ervaringen in de industrie. “Soms zijn leeromgevingen in de beginfase belangrijker dan titels,” zegt ze, en voegt toe, “en het hebben van uitgebreide toegang tot stages gedurende het hele opleidingstraject.”

Professionele voorbereiding is even belangrijk, of het nu gaat om proefsollicitaties, portfoliobeoordelingen of loopbaancoaching. “De profielen die het meest opvallen, zijn meestal mensen die nieuwsgierig zijn, openstaan voor feedback, toegewijd zijn aan hun werk en in staat zijn om voortdurend te evolueren,” merkt ze op.

Paloma Balvin presenteert tijdens de laatste modeshow van Istituto Marangoni ‘La Grande Belleza’.”Beeld: Francesco Guarnizo

Zichtbaarheid opbouwen na het afstuderen

Voor Hughes begint een professionele carrière pas echt na de modeshow. Het behouden van zichtbaarheid, het opbouwen van relaties en het blijven ontwikkelen van een professionele identiteit zijn essentieel voor continuïteit op de lange termijn in de industrie. “Dit is een periode van verkenning, leren en het opbouwen van relaties,” adviseert ze pas afgestudeerden. “Elke ervaring draagt bij aan het opbouwen van een professionele richting.”

Ze benadrukt ook het belang van duidelijkheid over je doelen en het strategisch benaderen van relaties in de industrie. “Als je contact opneemt met iemand, wees dan vanaf dag één duidelijk over wat je van die persoon wilt,” zegt ze. “Niet zodat die persoon je een baan geeft, maar zodat ze je kunnen vertellen: ‘Ik weet precies met wie ik je in contact moet brengen.’”

Hughes erkent dat veel jonge creatievelingen gefrustreerd raken als kansen niet onmiddellijk komen, maar ze benadrukt dat carrières in de mode in de loop van de tijd worden opgebouwd. “Het leven is een weg vol bochten.”

Creativiteit met strategie

Gedurende het interview komt Hughes herhaaldelijk terug op één centraal idee: de noodzaak om creativiteit te combineren met strategisch denken. “We praten zelden over creativiteit met strategie,” reflecteert ze. “En dat zal cruciaal zijn voor afgestudeerden om hun plek te vinden in de mode-industrie.”

Voor Hughes hangt professioneel succes niet alleen af van creatief talent, maar ook van het vermogen om je aan te passen, relaties op te bouwen en een duidelijke professionele visie te ontwikkelen.

Eva Hughes heeft gewerkt in bedrijfsstrategie, leiderschapsontwikkeling, mentoring en merkopbouw. Beeld: Andrés Oyuela

Over Eva Hughes Eva Hughes is een consultant en zakelijk leider met meer dan 25 jaar ervaring in de mode-, media- en luxe-industrie. Momenteel is ze Executive Vice President en voorzitter van de adviesraad bij Istituto Marangoni Miami, waar ze toezicht houdt op initiatieven gericht op onderwijs, ondernemerschap en talentontwikkeling. Eerder was ze CEO van Condé Nast Mexico en Latijns-Amerika en de oprichtende redacteur van Vogue Mexico en Latijns-Amerika. Gedurende haar carrière heeft Hughes zich gespecialiseerd in bedrijfsstrategie, leiderschapsontwikkeling, mentoring en merkopbouw, waarmee ze zich heeft gevestigd als een van de meest invloedrijke stemmen in de Latijns-Amerikaanse mode-industrie.