Extreme Cashmere benoemt Marc Schmidt tot algemeen directeur

Marc Schmidt, de voormalige operationeel directeur van het merk Casablanca, is benoemd tot algemeen directeur van het Nederlandse merk Extreme Cashmere. De nieuwe directeur start op 1 juli 2026, zo meldt hij op zijn LinkedIn-account.

“Ik heb deze kans niet gezocht. Het kwam op mijn pad en na het eerste gesprek wist ik dat dit mijn plek was”, schrijft Marc Schmidt in een online bericht. Zijn rol is om ‘de oprichtster en het team te helpen het merk duurzaam te laten groeien, zonder de unieke kenmerken uit het oog te verliezen’.

De benoeming volgt op het recente vertrek van Schmidt bij Casablanca, waar hij de dubbelrol van COO (Chief Operating Officer) en CDO (Chief Digital Officer) vervulde. “30 juni markeert het einde van een even waanzinnig als prachtig avontuur. Toen ik bij Casablanca Paris begon, was de missie duidelijk: bijdragen aan de opbouw van iets dat kan groeien. Waar ik niet op voorbereid was, was de duizelingwekkende snelheid waarmee alles ging: het openen van twee flagshipstores vanuit het niets, het realiseren van bijna onmogelijke ideeën en het tot leven zien komen van een merk”, schreef hij in een bericht op LinkedIn.

Extreme Cashmere is in 2016 opgericht door Saskia Dijkstra. Het luxemerk staat bekend om zijn kasjmiercollecties voor alle seizoenen, die genderloos en unisize zijn.