Fabrizio Curci benoemd tot CEO en algemeen directeur Marcolin Group

Marcolin Group heeft de benoeming van Fabrizio Curci als nieuwe CEO en algemeen directeur van de brillenproducent aangekondigd. Hij start 22 juni.

Curci bekleedde eerder de rol van chief executive officer en general manager van de beursfaciliteit Fiera Milano SpA. Hij volgt Massimo Renon op. Renon verliet het Italiaanse brillenconcern in april jl. om zich bij Benetton Group aan te sluiten.

"We zijn erg blij dat Fabrizio zich bij Marcolin voegt om ons bedrijf in zijn nieuwe ontwikkelingsfase te leiden", aldus Vittorio Levi, voorzitter van de Marcolin Group, in een verklaring. "Hij is een doorgewinterde manager met een grote en indrukwekkende internationale staat van dienst in verschillende industrieën. Fabrizio zal de verdere transformatie van de Marcolin Group leiden en voortbouwen op de strategie, het consolideren van het wereldwijde leiderschap in de brillenindustrie".

De merkenportefeuille van de Marcolin Group bestaat onder andere uit Tom Ford, Bally, Moncler, Victoria's Secret en Diesel. Het bedrijf is aanwezig in 125 landen.

Het origineel van dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Het is ingekort en bewerkt.

Foto: Marcolin Group