Familie en vrienden nemen afscheid van modeontwerper Armani

Een kleine kring van familieleden, vrienden en naaste medewerkers heeft afscheid genomen van de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani tijdens een herdenkingsdienst.

Aan de besloten ceremonie in de kerk van het kleine plaatsje Rivalta, vlakbij zijn geboorteplaats Piacenza in Noord-Italië, namen onder anderen Armani's levens- en zakenpartner Leo Dell'Orco, zijn zus, nichten en neef deel.

Armani overleed afgelopen donderdag op 91-jarige leeftijd. In het weekend namen duizenden mensen afscheid van de modeontwerper bij zijn kist, die was opgebaard in het Armani-hoofdkantoor in Milaan. Onder hen waren ook Italiaanse beroemdheden zoals modeontwerpster Donatella Versace, Fiat-erfgenaam John Elkann en componist Ludovico Einaudi.

Rivalta was al enkele uren voor de herdenkingsdienst afgesloten voor toeristen en bezoekers. Toen de kist in de middag naar de kerk werd gereden, verzamelden zich enkele mensen langs de kant van de weg en applaudisseerden.

Uit respect voor zijn levenswerk sloten alle Armani-winkels vanaf 15.00 uur voor de rest van de dag. Het miljardenconcern heeft meer dan 600 boetieks wereldwijd. "Ter nagedachtenis aan meneer Armani blijven de winkels van de groep vandaag, 8 september 2025, ter gelegenheid van zijn begrafenis vanaf 15:00 uur tot het einde van de dag gesloten", stond er bijvoorbeeld op een bord voor een filiaal aan de Königsallee in Düsseldorf.