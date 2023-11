Farfetch vindt naar verluidt nieuwe CEO voor Yoox Net-A-Porter

Luxegroep Farfetch heeft naar verluidt een nieuwe Chief Executive Officer aangesteld voor zijn Yoox Net-a-Porter Group (YNAP) en de persoon in kwestie zal waarschijnlijk in het nieuwe jaar het bedrijf betreden.

Farfetch's voormalige Latijns-Amerikaanse vice-president Daniel Funis is naar verluidt aangesteld voor de rol, zo melden bronnen in de sector volgens Drapers.

Volgens de media zou Funis interim-chief executive Alison Loehnis opvolgen, die het bedrijf sinds oktober 2022 in de topfunctie heeft geleid.

Funis begon in 2011 bij Farfetch als managing director van Brazilië en klom later op om een speciaal project voor het bedrijf te leiden voordat hij in september 2022 afscheid nam van het bedrijf.

Zijn terugkeer om de leiding over YNAP op zich te nemen volgt op de overname van de luxe modegroep door Farfetch in augustus 2022, nadat Richemont ervoor had gekozen om zijn belang van 47,5 procent in het e-commerce bedrijf te verkopen.

Symphony Global nam toen ook een belang van 3,2 procent in het bedrijf, waardoor YNAP een neutraal platform werd zonder controlerende aandeelhouder.

De deal was onderwerp van een onderzoek door de Competition and Markets Authority in het Verenigd Koninkrijk, die zei te onderzoeken of de overname oneerlijke concurrentie zou opleveren, een stap die later in oktober 2023 groen licht kreeg, waardoor de overname door kon gaan.