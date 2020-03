Federico Marchetti stopt als CEO van Yoox Net-a-Porter

Twintig jaar na het oprichten van Yoox, stopt Federico Marchetti als CEO van de inmiddels gefuseerde Yoox Net-a-Porter Group. Dat deelde Marchetti woensdag mede aan zijn werknemers, schrijven diverse media.

Marchetti blijft voorzitter van het Italiaans-Britse bedrijf, dat twee jaar geleden werd overgenomen door Richemont. Ook zal hij zijn taken als CEO blijven vervullen totdat een opvolger is gevonden.

“In overleg met Richemont zijn we in de beginfase van de implementatie van een opvolgingsplan voor de volgende CEO van YNAP,” aldus Marchetti in een memo aan zijn werknemers, schrijft Vogue Business. “De manier waarop we werken, zal voorlopig niet worden gewijzigd.”

Marchetti richtte in 2000 in Milaan de e-tailer Yoox op. Vijf jaar geleden fuseerde Yoox met de Londense Net-a-Porter Group. Daarnaast vallen ook de luxe e-commerceplatforms Mr Porter en The Outnet onder de groep.