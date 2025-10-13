Financieel directeur David Chan van Lanvin Group verlaat het bedrijf in oktober 2025

Lanvin Group, de wereldwijde luxemodegroep, kondigt het vertrek aan van David Chan, uitvoerend president en financieel directeur. Per 27 oktober 2025 treedt hij terug uit zijn functie om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan.

Sinds zijn toetreding bij de oprichting van de groep heeft Chan de financiële basis van Lanvin Group verstrekt. Zijn begeleiding was belangrijk bij de transformatie naar een wereldwijd luxeplatform en de ondersteuning van de beursnotering aan de New York Stock Exchange.

Zhen Huang, voorzitter van Lanvin Group, spreekt de dankbaarheid van het bedrijf uit voor het leiderschap van Chan: “Namens de Raad van Bestuur en het hele team van Lanvin Group wil ik onze oprechte dank uitspreken aan David voor zijn toewijding en leiderschap in de afgelopen jaren. Zijn belangrijke bijdragen zijn cruciaal geweest voor de vormgeving van de strategische richting en de transformatie-inspanningen van de groep. We wensen hem veel succes in zijn toekomstige ondernemingen.”

Het bedrijf implementeert een gestructureerd overgangsplan voor de waarborging van de continuïteit binnen de financiële en operationele functies. Chan blijft het bedrijf mogelijk ondersteunen in een adviserende rol.

Chan bevestigt zijn vertrouwen in de toekomst van de groep: “Ik ben trots op mijn bijdrage aan de opbouw van een sterke strategische en financiële basis, de ondersteuning van de transformatie van ons wereldwijde luxeplatform en het stimuleren van initiatieven voor duurzame groei. . . Ik behoud het vertrouwen in de toekomst van Lanvin Group, dat waarde blijft leveren voor zijn belanghebbenden en zijn wereldwijde aanwezigheid uitbreidt.”

Onder de Lanvin Group vallen merken als Lanvin, Wolford, Sergio Rossi, St. John Knits en Caruso.