Financieel directeur Mulberry Group neemt ontslag

Charles Anderson, financieel directeur van de Mulberry Group, heeft zijn voornemen aangekondigd om ontslag te nemen bij het Britse luxemerk. Hij treedt per 31 januari 2025 terug uit de raad van bestuur, maar blijft tot 1 augustus in een ondersteunende rol om te assisteren bij de overdracht en transitie.

In een persbericht meldt Mulberry dat de raad van bestuur een procedure is gestart om een opvolger te vinden, en dat te zijner tijd een verdere aankondiging zal volgen. Anderson trad medio 2019 in dienst bij Mulberry, na 17 jaar verschillende functies bij Ted Baker te hebben bekleed.

Bij Mulberry werd hij door voorzitter Chris Roberts geprezen voor zijn "waardevolle bijdrage aan de groep gedurende de afgelopen vijf jaar". In zijn commentaar voegt Roberts toe: "Zijn leiderschap, met name gedurende het afgelopen jaar, is cruciaal geweest om het bedrijf door een zeer uitdagende periode te loodsen. Wij wensen hem alle succes in zijn toekomstige ondernemingen."

In zijn eigen verklaring zegt Anderson: "Ik wil de raad van bestuur en mijn collega's bedanken voor hun steun tijdens mijn tijd als financieel directeur. Mulberry is een iconisch merk en het was een voorrecht om deel uit te maken van zijn reis. Ik heb er vertrouwen in dat Mulberry goed gepositioneerd is voor toekomstig succes en ik wens het team het allerbeste in de komende jaren."