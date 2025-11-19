Financieel directeur Zac Coughlin vertrekt bij PVH, Melissa Stone benoemd tot interim-opvolger

PVH Corp. kondigt aan dat financieel directeur Zac Coughlin het bedrijf aan het einde van het jaar verlaat om aan de slag te gaan bij audio-entertainmentbedrijf Sirius XM. Hij blijft in zijn functie tot en met december en neemt deel aan de komende winstpresentatie van het derde kwartaal.

Het bedrijf is een wereldwijde zoektocht naar zijn opvolger gestart en heeft de ervaren manager Melissa Stone benoemd tot interim financieel directeur. Stone is momenteel executive vice president van wereldwijde financiële planning & analyse. Stone werkt al meer dan twintig jaar bij PVH in senior financiële functies, waaronder SVP boekhouding en assistent corporate controller. Zij zal de overgang begeleiden.

“Ik wil Zac bedanken voor zijn partnerschap en bijdragen in de afgelopen jaren,” aldus CEO Stefan Larsson. Hij benadrukte de rol van Coughlin bij de voortgang van het PVH+ Plan van het bedrijf en het realiseren van aanzienlijke kostenbesparingen. Larsson voegde eraan toe dat Stone diepgaande operationele en financiële expertise meebrengt naar de interim-rol.

Coughlin sprak zijn trots uit over zijn bijdrage aan het groeitraject van PVH. Hij heeft vertrouwen in het aanhoudende momentum van het bedrijf onder leiding van Larsson.

PVH heeft zijn omzet- en winstverwachting voor het derde kwartaal en het volledige jaar 2025 bevestigd. De kwartaalresultaten worden besproken tijdens een conference call op 4 december 2025.