Financiele topman Vince Holding vertrekt

Het Amerikaanse textielconcern Vince Holding Corp. moet een sleutelpositie opnieuw invullen. Woensdag kondigde het bedrijf aan dat Chief Financial Officer (CFO) John Szczepanski zijn functie op 28 maart neerlegt. De manager wil zich “richten op een andere mogelijkheid”, aldus een persbericht.

Na het vertrek van Szczepanski zal Yuji Okumura, die in 2018 bij het bedrijf in dienst trad als Director of Financial Reporting en momenteel werkzaam is als Vice President, Controller, de financiële afdeling tijdelijk leiden als interim-CFO.

CEO Brendan Hoffman licht de personeelsbeslissing toe. “Ik heb al eerder met Yuji samengewerkt en heb het volste vertrouwen in zijn vermogen om onze accounting- en financiële organisatie te leiden en een naadloze overgang te garanderen”, verklaart hij in een statement.

De aangewezen interim-financieel directeur brengt “waardevolle ervaring en een diepgaand begrip van onze financiële operaties” met zich mee en zal een belangrijke rol spelen in het “nieuwe hoofdstuk” van de bedrijfsgeschiedenis, benadrukte Hoffman, die in januari met zijn investeringsmaatschappij P180 de meerderheid van de aandelen in Vince Holding overnam en onlangs terugkeerde als CEO. De interne promotie toont bovendien de talentontwikkeling binnen het bedrijf aan en garandeert “een sterke continuïteit in het leiderschap”, aldus Hoffman.