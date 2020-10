FNG-topman Dieter Penninckx komt opnieuw vrij onder voorwaarden

Dieter Penninckx, medeoprichter van de failliete modegroep FNG, die wordt verdacht van financiële fraude, mag zijn cel verlaten en krijgt voorwaarden opgelegd. Dat heeft de raadkamer in Mechelen dinsdag beslist. Op 11 september werd Penninckx gearresteerd omdat hij zich niet hield aan de voorwaarden van zijn eerdere vrijlating. Ook zijn vrouw Anja Maes werd opgepakt en onder elektronisch toezicht geplaatst.

Het parket gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer waardoor de FNG-topman nog minstens veertien dagen langer in de cel blijft. Penninckx zal binnen twee weken voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen moeten verschijnen, waar over zijn verdere aanhouding zal worden beslist.