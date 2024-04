Forbes: LVMH-baas Bernard Arnault rijkste man ter wereld

Parijs - Frankrijk telt in 2024 tien nieuwe miljardairs. De meeste van hen zijn erfgenamen, waardoor het totale aantal op 53 brengt, zo is af te leiden van de jaarlijkse ranglijst van Forbes Frankrijk die vrijdag werd gepubliceerd. De ranglijst bevestigt ook dat Bernard Arnault ‘de rijkste man ter wereld’ is.

Wereldwijd heeft het aantal miljardairs het vorige record uit 2021 verbroken tot 2.781, aldus Forbes. Met Bernard Arnault, CEO van LVMH, en Françoise Bettencourt Meyers, erfgename van L'Oréal, “zijn de rijkste man ter wereld en de rijkste vrouw ter wereld Frans”. En dat voor het tweede jaar op rij, merkt het Franse tijdschrift op.

De heer Arnault is 215 miljard euro waard, volgens Forbes, dat aandelenkoersen en wisselkoersen op 29 maart 2024 gebruikt voor de ranglijst. Wereldwijd staat hij voor Tesla-baas Elon Musk en Amazon-baas Jeff Bezos.

Mevrouw Bettencourt Meyers staat wereldwijd op de 15e plaats en in Frankrijk op de tweede plaats, voor Alain en Gérard Wertheimer, eigenaren van Chanel (elk 34 miljard euro). François Pinault (oprichter van PPR, nu Kering) en zijn familie, met 29,2 miljard euro, maken de Franse top 5 compleet.

In totaal staan er negen vrouwen in de Franse top tien, twee meer dan in 2023. De rijkste nieuwkomers zijn erfgenamen: de kinderen van Olivier Dassault, Helena en Rémi Dassault, en Natacha Nikolajevic, respectievelijk op de 36e, 37e en 38e plaats, met een totaal fortuin geschat op 2,5 miljard dollar.

Recordaantal miljardairs in de wereld

De nieuwe miljardairs Daniel en Bris Rocher (39e en 40e plaats) zijn de erfgenamen - neef en zoon - van het cosmeticarijk Yves Rocher.

Luxe schoenen- en handtassenontwerper Christian Louboutin staat ook op de 48e plaats, met een geschat fortuin van 1,2 miljard dollar.

Wereldwijd vermeldt Forbes “meer miljardairs dan ooit”: 2.781 in totaal, 141 meer dan vorig jaar en 26 meer dan het vorige record dat in 2021 werd gevestigd. Ze zijn rijker dan ooit, met een gezamenlijke waarde van 14,2 miljard dollar (13,1 miljard euro), 2 miljard meer dan in 2023 en 1,1 miljard meer dan het vorige record, ook gevestigd in 2021.

Onder de nieuwe internationale deelnemers bevinden zich de Amerikaanse zangeres Taylor Swift, basketballegende Magic Johnson en Sam Altman, hoofd van OpenAI, maker van de ChatGPT generatieve kunstmatige intelligentiesoftware.

"Zelfs in perioden van financiële onzekerheid voor veel mensen, blijven de zeer rijken floreren", concludeert Chase Peterson-Withorn, redactiedirecteur van Forbes.

Twee derde van de mensen op de wereldranglijst hebben hun rijkdom het afgelopen jaar zien toenemen en "slechts een kwart is armer geworden".

De Verenigde Staten hebben de meeste miljardairs, met een recordaantal van 813, gevolgd door China (473, "inclusief Hong Kong") en India (200).