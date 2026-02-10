Fossil Group benoemt Shannon Freeze tot chief people and communications officer

Het in de Verenigde Staten gevestigde lifestyle accessoirebedrijf Fossil Group heeft de benoeming van Shannon Freeze tot chief people and communications officer aangekondigd. Freeze treedt op 23 februari 2026 toe tot het executive leiderschapsteam en rapporteert rechtstreeks aan chief executive officer Franco Fogliato.

In deze nieuw gedefinieerde rol is Freeze verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie en betrokkenheid, diversiteit en inclusie, personeelszaken, talent management en totale beloningen. Haar benoeming vindt plaats terwijl het bedrijf zich blijft richten op organisatiecapaciteit en de langetermijnstrategie.

Wereldwijde expertise en achtergrond in halfgeleiderindustrie

Freeze komt naar het in Texas gevestigde bedrijf vanuit Texas Instruments, een halfgeleiderbedrijf waar zij recentelijk de functie van global benefits, people operations en systems leader bekleedde. Tijdens een dienstverband van dertien jaar bij het technologiebedrijf vervulde zij verschillende senior HR-functies met focus op talentwerving, benefitsstrategie en wereldwijd organisatieontwerp.

Voor haar periode bij Texas Instruments werkte Freeze bij het in de Verenigde Staten gevestigde chemiebedrijf E.I. du Pont de Nemours. Fogliato merkte op dat haar achtergrond in diverse industrieën en uitgebreide internationale ervaring een wereldwijd perspectief aan het leiderschapsteam zouden bieden.

Focus op talent en cultuurontwikkeling

De benoeming volgt op wat het bedrijf omschrijft als betekenisvolle vooruitgang in het afgelopen jaar. Freeze verklaarde dat haar doelstelling de ontwikkeling van de talentstrategie van de organisatie en de verdieping van leiderschapseffectiviteit zal zijn. Dit om ervoor te zorgen dat de bedrijfscultuur aansluit bij de langetermijndoelstellingen van Fossil.

"Als chief people and communications officer en lid van het executive leiderschapsteam zal Shannon onze cultuur, leiderschap en organisatiecapaciteit blijven versterken ter ondersteuning van de visie van het bedrijf", aldus Fogliato in een verklaring.

Fossil specialiseert zich in het ontwerp en de distributie van lifestyle accessoires en beheert een portfolio van eigen merken waaronder Fossil, Michele, Relic, Skagen en Zodiac. De groep onderhoudt ook belangrijke licentieovereenkomsten met wereldwijde modelabels zoals Armani Exchange, Diesel, Emporio Armani, Michael Kors, Skechers en Tory Burch.