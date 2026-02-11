Francesca Bellettini: de CEO achter de toekomst van Gucci

In een industrie die wordt gekenmerkt door dynamische verschuivingen en erfgoed, markeert de benoeming van Francesca Bellettini tot president en CEO van het Italiaanse luxehuis Gucci in september 2025 een cruciaal moment. Nu Gucci, het vlaggenschipmerk van de Franse luxegroep Kering, nog steeds kampt met dalende omzet en winst, heeft Bellettini de dringende taak gekregen om een van 's werelds meest erkende modenamen nieuw leven in te blazen.

Van finance naar mode

Geboren in Italië, begon Bellettini's reis naar de top van de mode-industrie ver van de ateliers van Milaan of Parijs. “Ik wist niet dat ik in de mode wilde werken,” zei ze in een gesprek met studenten van Brown University op het videoplatform YouTube. “Ik wilde veel verschillende dingen doen, maar wat ik wel wist, is dat ik een bedrijf wilde leiden.”

Ze legde een stevige academische basis en studeerde af aan de Bocconi Universiteit in Milaan met een diploma in bedrijfseconomie. De prestigieuze school vereiste een toelatingsexamen, dus bedacht Bellettini ook een ambitieus plan B, een gewoonte die ze als typerend voor zichzelf omschrijft.

“Ik heb nooit een plan B dat een afgezwakte versie is van plan A. Plan B is een ander spannend plan,” zei de huidige CEO van Gucci over de carrière die ze zich tijdens haar jeugd voorstelde. Haar back-upplan was destijds een studie werktuigbouwkunde in Bologna om later op de racecircuits van Ferrari te werken. (Het lot wilde dat ze jaren later als niet-uitvoerend bestuurster zou toetreden tot de raad van bestuur van de iconische Italiaanse autofabrikant.)

Plan A slaagde echter en Bellettini begon haar vroege professionele leven in Londen, waar ze haar analytische vaardigheden als investeringsbankier aanscherpte. Haar loopbaan omvatte belangrijke functies bij gerenommeerde financiële instellingen zoals Goldman Sachs International, Deutsche Morgan Grenell en Compass Partners International. Deze functies gaven haar inzicht in verschillende industrieën, totdat ze zich steeds meer aangetrokken voelde tot de mode.

In 1999 maakte Bellettini de overstap van de wereld van de haute finance naar de complexiteit van de mode. Ze trad in dienst bij de afdeling business planning en development van de Italiaanse luxemerkengroep Prada, wat haar eerste stap in de industrie markeerde. Het was geen gemakkelijke beslissing toen ze deze functie kreeg aangeboden door Prada's CEO Patrizio Bertelli, aangezien haar salaris zou halveren. Haar vader adviseerde haar echter haar intuïtie te volgen.

“Francesca, je bent pas 29 jaar oud. Volg je hart,” zei hij, “Het is te vroeg om keuzes te maken op basis van geld.” Later verbreedde ze haar operationele ervaring als operations manager voor Helmut Lang, een merk dat de Prada Group overnam om een luxeconglomeraat op te bouwen.

Een bewezen pad van transformatie

Bellettini's relatie met Kering begon in 2003 toen ze bij de toenmalige PPR Luxury Group in dienst trad als directrice strategische planning en associate worldwide merchandising director voor Gucci. Haar scherpzinnigheid en strategische capaciteiten werden snel erkend, wat leidde tot een reeks steeds invloedrijkere functies binnen de groep. In 2008 stapte ze over naar het Italiaanse luxegoederenhuis Bottega Veneta, waar ze in 2010 werd benoemd tot wereldwijd directrice merchandising en communicatie.

Een bepalend hoofdstuk in haar carrière begon in 2013 toen ze werd benoemd tot president en CEO van het Franse luxehuis Saint Laurent. Tijdens haar tienjarige leiderschap bij Saint Laurent bewerkstelligde Bellettini een opmerkelijke transformatie. Ze stuwde het merk naar wat vaak de exclusieve ‘miljardenclub’ van luxehuizen wordt genoemd. Onder haar leiding zag Saint Laurent de jaaromzet stijgen van meer dan 557 miljoen euro naar meer dan het oorspronkelijke doel van 3 miljard euro binnen tien jaar.

Deze periode verstevigde haar reputatie als een leider die in staat is een gedurfde creatieve visie te vertalen naar belangrijke commerciële mijlpalen. Haar leiderschapsstijl, omschreven als zelfverzekerd en vertrouwend, gaf haar teams meer verantwoordelijkheid en creëerde een omgeving van zowel creatieve vrijheid als gedisciplineerde uitvoering.

“De grootste fout die je in je carrière kunt maken, is geen beslissing nemen omdat je bang bent om fouten te maken,” adviseerde Bellettini in haar gesprek met studenten in 2021. “Ik moest hieraan werken omdat ik een perfectionist ben en in het begin erg bang was om fouten te maken.” Deze mentaliteit kan problemen veroorzaken omdat het mensen vertraagt of de verkeerde overtuiging voedt dat je dingen beter onder controle hebt als je ze alleen doet. Ze stelt dat fouten moeten worden gezien als een gevolg van het feit dat er beslissingen moeten worden genomen. In dezelfde lijn moedigt ze haar teams aan om fouten te zien als een kans om te leren door te analyseren waarom ze zijn gebeurd.

Haar succes bij Saint Laurent leidde uiteindelijk tot haar promotie in september 2023. Ze werd benoemd tot Kering deputy CEO, met als taak de merkontwikkeling binnen het diverse portfolio van de groep. In deze rol rapporteerden alle CEO's van de merken aan haar, wat haar een breed overzicht en strategische invloed gaf.

Gucci nieuw leven inblazen

Bellettini's terugkeer naar Gucci als CEO in september 2025 is een centraal onderdeel van een bredere strategische reorganisatie onder Kering's nieuwe CEO, Luca de Meo. Deze reorganisatie is gericht op het bevorderen van een slankere en meer wendbare organisatiestructuur. Zijn beslissing om de functies van deputy CEO te schrappen, onderstreept een streven naar snellere besluitvorming en duidelijkere verantwoordelijkheid. Ze verving Stefano Cantino, die de functie voor een korte periode bekleedde, wat de urgentie voor verandering binnen het Italiaanse merk benadrukt.

Bellettini's leiderschapsfilosofie benadrukt het cultiveren van creativiteit en authenticiteit. Ze pleit voor een duidelijke strategische richting, nauwgezette prioritering en het bevorderen van een wendbare organisatiecultuur die gewenst gedrag ondersteunt.

“Het geheim van succes is een zeer duidelijke strategie en een zeer nauwgezette uitvoering,” zei Bellettini over haar succes bij Saint Laurent. Dit betekent geen compromissen op het gebied van mode, positionering en het DNA. “De rol van de CEO is ook weten waar je je het meest op moet richten.”

Ze heeft een bewezen vermogen om gedurfde creatieve visies te harmoniseren met strikte bedrijfsstrategieën. Dit is een cruciale vaardigheid in haar samenwerking met Gucci's creatief directeur, Demna Gvasalia. Bellettini ziet haar rol als het versterken van creatief directeuren, door hen de vrijheid te geven om te innoveren en tegelijkertijd de commerciële levensvatbaarheid te waarborgen. Als CEO vindt ze het belangrijk om een authentieke en respectvolle relatie op te bouwen met creatief directeuren. Dit betekent ook afstand nemen van je eigen smaak en oordeel.

“Als je in de mode wilt werken, is je smaak, wat je wel en niet mooi vindt, een te oppervlakkige opmerking,” zei Bellettini. Een incident vroeg in haar carrière hielp haar bewust te worden van de immense druk die ontwerpers in de mode-industrie ervaren met hun werk. Ze benadrukt ook tegenover haar zakenpartners dat ze het creatieve werk moeten waarderen dat begint met een lege pagina en evolueert naar producten die mensen doen dromen.

De druk van de verwachtingen

Nu Francesca Bellettini aan dit cruciale hoofdstuk bij Gucci begint, zijn de verwachtingen vanuit de industrie aanzienlijk. Haar mandaat is duidelijk: het rijke erfgoed van het merk opnieuw afstemmen op de hedendaagse relevantie. Daarnaast moet ze de creatieve visie combineren met commercieel inzicht en het bestuur stroomlijnen met een rigoureuze uitvoering.

Gvasalia heeft zijn visie al gepresenteerd, waarbij hij de flamboyante huisstijl vertaalde naar een reeks personages waar consumenten zich in kunnen herkennen. Nu de omzet van Gucci kwartaal na kwartaal blijft dalen, met vorig jaar alleen al een daling van negentien procent, valt het nog te bezien hoe Bellettini's bewezen vermogen de ontwikkeling van Gucci zal herdefiniëren. Haar talent om creatieve visie te combineren met commercieel inzicht is cruciaal in een door crisis geteisterde, zeer competitieve luxemarkt.

Dit verhaal is geschreven met behulp van AI.