Frasers Group benoemt nieuwe voorzitter in bestuurswisseling

De Britse retailgigant Frasers Group kondigt een bestuurswisseling aan na het vertrek van voorzitter David Daly. Daly, acht jaar werkzaam bij het bedrijf, treedt op 24 september af na de algemene vergadering van aandeelhouders.

Jon Thompson volgt Daly op en neemt op 1 september de rol van voorzitter over. Thompson trad in juni 2024 toe tot de raad van bestuur van Frasers als niet-uitvoerend directeur. Zijn promotie is een belangrijke stap in de ondersteuning van de langetermijnstrategie van Frasers Group om haar wereldwijde aanwezigheid te versterken.

Thompson erkent ‘de aanzienlijke bijdrage van Daly aan de ontwikkeling van Frasers in de afgelopen acht jaar’. ‘Hij laat Frasers en de raad van bestuur goed gepositioneerd achter om het toekomstige succes van de Elevation Strategy mogelijk te maken’, aldus Thompson, verwijzend naar de bredere doelstelling van Frasers om haar portfolio te verfijnen.

Naast de benoeming van Thompson kondigt Frasers ook Andy Lyon aan als nieuw lid van de raad van bestuur. Lyon, die de rol van niet-uitvoerend directeur op zich neemt, was eerder senior auditpartner bij PwC, gespecialiseerd in retail- en consumentenmarkten. Hij leidde de audits van verschillende grote retailers, waaronder Next.

Lyon is een van de twee nieuwe directeuren die toetreden tot de raad van bestuur. Hij volgt Ger Wright en Helen Wright op, die zich niet herkiesbaar stellen tijdens de komende algemene vergadering van aandeelhouders. Een extra kandidaat wordt te zijner tijd aangekondigd.