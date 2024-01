Frédéric Arnault benoemd tot CEO van LVMH Watches

Er is een nieuwe aanstelling bij LVMH: Frédéric Arnault (29) is benoemd tot CEO van de horlogedivisie. Met deze rol zal hij leiding geven over de horlogemerken Tag Heuer, Hublot en Zenith. Arnault zal vanaf 8 januari de tak aansturen. Dit laat de luxegroep weten in een persbericht vrijdag.

Zijn overstap volgt op de herstructurering van de horloge- en juwelendivisie binnen het luxegoederenbedrijf. Arnault is de zoon van miljardair Bernard Arnault, een van 's werelds rijkste mannen, en was eerder CEO van het Zwitserse Tag Heuer.

In zijn nieuwe functie zal hij 'rapporteren' aan Stéphane Bianci, CEO van LVMH's divisie 'Watches and Jewellery', volgens het persbericht. Bianchi, CEO van LVMH Watches & Jewellery, trad in 2017 in dienst bij Tag Heuer en is sinds 2020 CEO van het horlogemerk. In de afgelopen zes jaar heeft Arnault met succes de transformatie en groei van Tag Heuer versneld, laat Bianchi weten in het persbericht.

Bianchi deelt: "Frédéric heeft de afgelopen zes jaar opmerkelijk werk verricht bij Tag Heuer. Zijn unieke en ontwrichtende visie op de horlogeriesector heeft Tag Heuer in staat gesteld om een spectaculaire transformatie te ondergaan," en voegde hieraan toe: "Ik ben enthousiast om te zien hoezeer zijn visie en kennis zullen bijdragen aan het verder versnellen van de groei van de horlogemerken van de groep."

Arnault, een ingenieurswetenschapper net als zijn vader, begon zijn carrière bij het adviesbureau McKinsey voordat hij bij het onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie van Facebook ging werken. Hij kwam in 2017 bij Tag Heuer en werd in 2020 benoemd tot CEO van het merk.