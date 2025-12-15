Gabriele Maggio nieuwe CEO van Twinset

Gabriele Maggio is de nieuwe directeur van Twinset. Zijn benoeming past binnen de nieuwe eigendomsstructuur van het bedrijf. In juni 2025 kwam Twinset onder gezamenlijke controle van Borletti Group en Quadrivio & Pambianco (beheerder van het Made in Italy Fund II). Samen verwierven zij honderd procent van Twinset met een gelijke participatie.

Maggio is een manager met uitgebreide internationale ervaring in de luxe- en modesector. Hij bekleedde topfuncties bij enkele van de belangrijkste mondiale merken. Als voorzitter en directeur van Stella McCartney leidde hij de internationale ontwikkeling en positionering van het merk als referentie in duurzame luxe. Eerder was hij algemeen directeur van Moschino en had hij leidinggevende functies bij Gucci, Bottega Veneta, Giorgio Armani en Prada. Recentelijk was hij directeur van Elisabetta Franchi (Betty Blue), waar hij zijn ervaring in het beheer van prêt-à-portermerken voor vrouwen in het premium- en betaalbare luxesegment verder versterkte.

"Ik ben enthousiast om bij Twinset te komen op dit cruciale moment in de ontwikkeling van het merk," aldus Gabriele Maggio. "Het merk heeft een enorm potentieel, een uniek creatief erfgoed en een zeer getalenteerd team. Samen met de nieuwe partners en het hele team werken we aan een solide en geïnspireerde groeifase. Daarbij versterken we de aanwezigheid van het merk in het Italiaanse en Europese modelandschap."

"Zijn diepgaande kennis van de sector, gecombineerd met zijn ervaring aan het hoofd van internationale merken, maakt hem de ideale persoon om het bedrijf te begeleiden in een fase van groei en transformatie," zegt Maurizio Negro, voorzitter van Twinset.

Tot de toekomstige doelstellingen behoort de consolidatie van de merkpositionering in het segment 'betaalbare luxe'. Dit gebeurt door verdere versterking van het merk via investeringen in marketing en communicatie, met bijzondere aandacht voor digitaal. Andere doelen zijn de uitbreiding van het eigen netwerk van Twinset-boetieks, verdere groei van het online kanaal en expansie met focus op markten waar Twinset al aanwezig is, zoals Spanje, Frankrijk en Oost-Europa.

"Ons doel is Twinset te ondersteunen in een traject van groei en ontwikkeling," voegt Alessandro Binello, directeur van Quadrivio Group, toe. "We zijn ervan overtuigd dat de professionaliteit en visie van Maggio het merk in staat stelt zijn positionering verder te consolideren en de internationale aanwezigheid te versterken. Dit is in lijn met de investeringsstrategie van het fonds."