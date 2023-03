Galeria Karstadt Kaufhof: Olivier van den Bossche neemt de leiding over

Leiderschapswisseling bij het zwaar getroffen warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof: de retailgigant krijgt naar verwachting al in mei een nieuwe baas. Miguel Müllenbach zal na afloop van de nog lopende insolventieprocedure zijn functie als hoofd van Galeria neerleggen en overstappen naar de directie van het moederbedrijf Signa Retail, zo maakte Galeria donderdag bekend. Hij zal ook in de toekomst deel uitmaken van de raad van toezicht van Galeria. Zijn opvolger wordt de voormalige Kaufhof-baas Olivier van den Bossche. Hij was recentelijk verantwoordelijk voor de verkoop bij Galeria.

"Als hoofd verkoop van Galeria en voormalig CEO van Kaufhof is Olivier van den Bossche als geen ander voorbestemd voor de nieuwe start na de succesvolle beëindiging van het schild", aldus Wolfram Keil, voorzitter van de raad van toezicht van Galeria. De Belg kent het warenhuiswezen op zijn duimpje. Hij begon zijn carrière in 2003 als filiaalmanager van een warenhuis van de Belgische Kaufhof-dochter Inno in Luik. Van 2014 tot 2017 leidde hij de Kaufhof Groep.

Hoofdvertegenwoordiger Arndt Geiwitz van Galeria had de Belg vorige week in de directiekamer van Galeria al benadrukt als een opvallende persoonlijkheid: "Met Olivier van den Bossche hebben we daar een man die als 15-jarige al als uitzendkracht in de detailhandel heeft gewerkt, die een groot deel van zijn werktijd nog op de vloer staat. Zo begrijp ik de handel", prees Geiwitz de manager in een interview.

De takenlijst van de nieuwe Galeria-baas is lang: allereerst de sluiting van 47 warenhuizen en het schrappen van duizenden banen - niet alleen in de winkels die sluiten, maar ook in de winkels die worden voortgezet en in het hoofdkantoor. Maar hij moet ook snel de koers uitzetten om van Galeria weer een aantrekkelijke winkelbestemming voor klanten te maken. Om dit te bereiken wil de winkelgigant, die tot nu toe zeer gecentraliseerd werd geleid, de lokale managers in de toekomst meer zeggenschap geven. Bovendien moeten alle resterende filialen in de komende drie jaar worden gemoderniseerd. Een ambitieus project: De afgelopen jaren is, ondanks volle aankondigingen, slechts een flink handvol van de verouderde warenhuizen royaal opgeknapt.

Voor Van den Bossche is dit al de tweede kans om zich te bewijzen aan de top van een Duits warenhuisconcern. Tussen 2014 en 2017 had hij tweeënhalf jaar de leiding over de toen nog zelfstandige warenhuisketen Kaufhof. Dat waren ook toen roerige tijden. Kort na het aantreden van van den Bossche nam het Canadese retailconcern Hudson's Bay Company (HBC) het traditionele Duitse bedrijf over van Metro en probeerde er in allerijl zijn stempel op te drukken.

Het succes was matig. Kaufhof worstelde met dalende verkoopcijfers. Het vakblad "Textilwirtschaft" meldde destijds dat er achter de schermen "een felle machtsstrijd" woedde tussen de topmanagers van HBC en het management in Duitsland. Hoe dan ook, slechts anderhalf jaar na de overname van het concern door HBC verliet de manager de retailgigant vrij plotseling in het voorjaar van 2017.

Na een tussenstop als hoofd operations bij de Nederlandse cosmeticaleverancier Rituals keerde de Belg afgelopen juni terug in de warenhuisbranche - als het nieuwe hoofd verkoop bij Galeria Karstadt Kaufhof. "Ik ben verheugd dat Olivier van den Bossche terugkeert naar onze Galeria en in deze moeilijke concurrerende omgeving kan ik me geen betere warenhuisdeskundige voorstellen met zowel internationale als verkoopexpertise met wie we deze situatie samen kunnen beheren", prees Müllenbach hem destijds zelf aan.

Müllenbach had de leiding van Duitslands laatste grote warenhuisconcern overgenomen in juni 2020, toen het bedrijf net voor het eerst redding had moeten zoeken in een beschermingsprocedure. Door ongeveer 40 warenhuizen te sluiten en ongeveer 4.000 banen te schrappen, hoopte Müllenbach destijds de warenhuisgigant klaar te hebben gemaakt voor de toekomst. Maar het liep heel anders. Eerst zorgde de sluiting van Corona ervoor dat de winkelgigant opnieuw in het slop raakte, zodat het Economisch Stabilisatiefonds (WSF) van de Duitse regering te hulp moest schieten met in totaal 680 miljoen euro. Vorig jaar leidden de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de daaruit voortvloeiende terughoudendheid van de consument ertoe dat Galeria opnieuw redding zocht in een beschermingsprocedure. Volgens de plannen van het concern wordt die begin mei afgerond.

"Met de afronding van de procedure zie ik Galeria Karstadt Kaufhof zodanig gepositioneerd dat ik het met een gerust hart kan overdragen aan mijn collega Olivier van den Bossche", zei Müllenbach donderdag. Voorzitter Keil van de raad van commissarissen van Galeria bedankte de vertrekkende manager voor zijn onvermoeibare inzet en geloof in de toekomstige levensvatbaarheid van de warenhuizen in de binnenstad."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.