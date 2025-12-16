Ganni voegt drie nieuwe namen toe aan leiderschapsteam

Ganni staat aan de vooravond van een nieuwe groeifase. Ter voorbereiding benoemt het Deense modemerk drie nieuwe seniors in het leiderschapsteam, elk met de taak om bij te dragen aan hun respectievelijke divisies.

Marcelo Noschese is de nieuwe president voor de Amerika's. Vanuit New York houdt Noschese, voormalig directeur van Prada Group's Amerika's-activiteiten, toezicht op retail, wholesale en e-commerce in de regio.

Hij krijgt gezelschap van Marie Valot, die vanuit Parijs de functie van communicatie- en pr-directrice op zich neemt. Valot was recentelijk wereldwijd pr-directrice bij Balmain. Deze ervaring brengt ze mee naar Ganni, waar ze meteen de wereldwijde zichtbaarheid van het merk vergroot.

Guillaume Dacquet is de nieuwe marketing- en imagedirecteur. In deze rol houdt hij toezicht op de wereldwijde marketingstrategie en contentrichting. Dacquet komt van Estée Lauder Companies en bekleedde eerder senior- en managementfuncties bij LVMH Beauty, waaronder bij Dior, Givenchy en Stella McCartney.

In een verklaring op LinkedIn erkent Laura du Rusquec, directrice van Ganni, dat elk van de nieuwe benoemingen 'uitzonderlijke expertise' meebrengt naar het bedrijf. "Nu we een spannende nieuwe fase voor Ganni ingaan, is dit leiderschapsteam cruciaal om onze wereldwijde visie met helderheid en ambitie vooruit te stuwen," aldus Du Rusquec.