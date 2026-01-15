Gap breidt entertainmentactiviteiten uit met nieuwe directeur

Gap breidt zijn aanwezigheid in de entertainmentindustrie verder uit. De Amerikaanse kledinggigant benoemt Pam Kaufman in de nieuw gecreëerde functie van uitvoerend vicepresident en directeur entertainment.

In deze functie rapporteert Kaufman aan Richard Dickson, president en CEO van Gap. Haar taak is de ontwikkeling van het ‘Fashiontainment’-platform van het bedrijf te leiden, in samenwerking met de merken.

Om de divisie te leiden, opent Gap in het voorjaar een kantoor in Los Angeles. De missie is om zich dieper in de entertainmentwereld te verankeren. De locatie zal dienen als een hub om de banden tussen de merken en de popcultuur te versterken.

De verandering volgt op Gaps wens om voort te bouwen op eerdere “cultuurvormende samenwerkingen”, zoals de virale socialemediacampagne met Katseye, ‘Better in Denim’. Gap geeft aan zijn platform voor entertainment, content en licenties te willen uitbouwen en schalen over verschillende mediaformats.

In een verklaring zei Dickson dat klanten steeds vaker kiezen voor merken met een meeslepend verhaal. Dit toont aan dat entertainment nu een integraal onderdeel is voor het stimuleren van relevantie en omzet.

Hij voegde toe: “Een middel waarop we kunnen bouwen om fandoms te creëren, bewegingen te inspireren en duurzame groei te stimuleren. Via Fashiontainment ontsluiten we dat potentieel om onze merken naar een hoger niveau te tillen. Pams discipline, diepgaande expertise en bewezen staat van dienst in entertainment en licenties maken haar de perfecte persoon om dit te realiseren.”

Kaufman treedt op twee februari in haar nieuwe functie. Ze is afkomstig van Paramount, waar haar meest recente functie president en CEO van internationale markten, wereldwijde consumentenproducten en ervaringen was.

In haar eigen reactie zei ze: “Wat mij het meest enthousiasmeert, is de kans om op die basis voort te bouwen en de manier waarop deze merken in contact komen met mensen via partnerschappen en ervaringen zorgvuldig uit te breiden. Ik ben geïnspireerd om deel uit te maken van een bedrijf dat gelooft in mensen en creativiteit, en om het volgende hoofdstuk van deze buitengewone merken mede vorm te geven.”