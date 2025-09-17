Gap Inc. breidt uit naar beauty en accessoires met nieuw leiderschap

Gap Inc. zet strategisch in op de beauty- en accessoiremarkt en stelt nieuw leiderschap aan, daarbij ondersteund door experts uit de industrie, om de uitbreiding te begeleiden.

Deb Redmond is aangesteld als algemeen directeur beauty en Michele Parsons als algemeen directeur accessoires. Deze nieuwe categorieën worden gezien als een manier voor Gap Inc. om het bereik van haar merken te vergroten en de band met klanten te versterken.

Om de aanwezigheid in deze nieuwe categorieën verder te versnellen, heeft het bedrijf ook John Demsey, voormalig uitvoerend groepsvoorzitter van Estée Lauder, en Reed Krakoff, drievoudig CFDA 'Accessoire-ontwerper van het jaar', aangetrokken als respectievelijk uitvoerend directeuren van beauty en accessoires.

Volgens Richard Dickson, president en CEO van Gap Inc., worden deze nieuwe bedrijfssegmenten gezien als 'veelbelovende groeimotoren' voor de portfolio van het bedrijf. Hij verklaarde dat met de steun van deze 'topindustrie leiders' Gap Inc. 'goed gepositioneerd is om niet alleen ons productaanbod uit te breiden, maar ook om deze categorieën als veelbelovende groeimotoren voor onze portfolio te vestigen'.

Het bedrijf lanceert dit najaar zijn beauty-initiatief met Old Navy, met een eerste uitbreiding van het gezinsvriendelijke assortiment in 150 winkels, waarvan sommige speciale shop-in-shops met getrainde beauty-medewerkers zullen hebben. Het merk Gap zal in 2026 zijn eigen beautyproducten lanceren en het bedrijf is van plan een vergelijkbare gefaseerde aanpak te hanteren voor de uitbreiding van accessoires.