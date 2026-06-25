“Geduld hebben”, het mantra van modellen om door te breken in de modewereld

Parijs - “Er zijn meer nee’s dan ja’s.” Tientallen modellen doen castings om te mogen lopen tijdens Paris Fashion Week. Deze kans biedt veel zichtbaarheid en kan een carrière een boost geven, maar is moeilijk te bemachtigen. Van de preselecties tot de laatste fittings is de weg lang en vol obstakels voor kandidaten die hopen deel te nemen aan de Parijse shows van grote modemerken.

Dit geldt zeker voor een debutant, zoals de Franse Benjamin Conan. Hij is van oorsprong acteur en wil nu een voet tussen de deur krijgen in de modewereld. Voordat hij naar castings gaat, bereidt de man met donker haar en blauwe ogen zich fysiek goed voor. “Ik drink veel water. Ik ga hardlopen [...]. En ik let heel goed op wat ik eet. En ik doe aan meditatie”, legt de 23-jarige acteur uit aan AFP. Hij tekende onlangs bij het Parijse modellenbureau Dream Model Agency. Maar hij is zich er terdege van bewust dat hij het rustig aan moet doen als hij ver wil komen. “In deze sector, net als in de filmwereld, kan alles veranderen als je wordt aangenomen voor een casting, voor een merk, voor een show... Het is een sneeuwbaleffect, en dat is geweldig, maar je moet geduld hebben”, zegt hij.

Kenza Thiam, eenentwintig jaar, heeft zich er ook vaak bij neergelegd dat ze na een auditie met lege handen naar huis ging. “Je moet wennen aan ‘nee’, want in de modellenwereld zijn er meer afwijzingen dan toezeggingen, maar dat is niet per se negatief. Het is een kwestie van trends en of je past bij het concept van de show”, zegt het Franse model van hetzelfde bureau. Ze debuteerde een paar jaar geleden, maar neemt het vak pas sinds een paar maanden serieus.

Psychologische voorbereiding

In de dagen voor de modeweek is de bedrijvigheid hectisch. Zodra het officiële show-schema wordt gepubliceerd, stellen de bureaus hun kandidaten voor aan de castingdirecteuren. Als sommigen van hen worden geselecteerd, moeten ze meer tests doen om te zien of ze geschikt zijn voor de show.

Een van de laatste tests is de ‘fitting’, waarbij de kleding wordt gepast om te zien hoe het staat op het model en of het echt werkt op de catwalk. Maar zelfs als je die laatste fasen bereikt, is het nog niet zeker dat de kandidaat zal lopen. “Het is zeer competitief, er zijn veel andere modellen met wie je de casting doet”, zegt Anastasia Gormala, 27 jaar.

“Ik probeer me niet alleen fysiek, maar ook psychologisch voor te bereiden. Ik probeer heel positief te zijn”, verzekert het Russische model, dat al drieënhalf jaar in Parijs woont. Uiteindelijk ‘probeer je te gaan, je best te doen en dan weg te gaan en op het resultaat te wachten’, voegt de vrouw met blauwe ogen en blond haar toe.

Het belangrijkste moment

Deze onzekerheid kennen ook Margarita Gambles en Lydia Burns, die leiding geven aan het bureau The Gamblers, gevestigd in Barcelona. Gambles en Burns, zelf actieve modellen, kennen dit hele proces ‘uit eerste hand’, in tegenstelling tot veel agenten die niet weten wat het is om naar een casting te gaan, leggen ze uit.

In hun bureau, dat zo'n 25 profielen telt, zijn er veel ‘new faces’, debutanten, zoals Jonathan Masher. Hij is een twintigjarige Zuid-Afrikaanse jongen die zijn start wil maken op de catwalks.“Dat een bureau je vertegenwoordigt, betekent dat ze er vertrouwen in hebben dat je opdrachten zult krijgen”, zegt hij in Parijs. Hier staan verschillende last-minute castings op de planning om een show te bemachtigen.

De ervaring van Gambles en Burns is een goudmijn voor het adviseren van hun kandidaten.“Iets wat modellen vaak denken, is dat hoe je op de catwalk loopt allesbepalend is, en dat is niet waar”, zegt Gambles. “Het belangrijkste moment is wanneer je de kamer binnenkomt; op dat moment heb je als castingdirecteur al een beetje de beslissing genomen of je iemand goed vindt of niet”, verzekert ze.

Maar uiteindelijk, ook al maak je een goede eerste indruk en pas je bij de stijl van de collectie of het idee van de ontwerper, de zenuwen blijven tot op het laatste moment.

Zoals men onder modellen zegt, merkt ze op: “je weet pas dat je in de show loopt als je op de catwalk staat”.