Gerhard Weber (Gerry Weber) op 79-jarige leeftijd overleden

Gerhard Weber, oprichter van het modelabel Gerry Weber, is op de nacht van 23 tot 24 september overleden. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. “Namens al onze medewerkers bieden wij onze oprechte deelneming aan de familie van Gerhard Weber,” zegt Gerry Weber CEO Alexander Gedat in het persbericht.

Collega’s en partners beschrijven Gerhard Weber als een geniale ondernemer, die altijd enorm veel energie putte uit zijn bedrijf. Zijn grote passie leverde een grote bijdrage aan het succes van het label Gerry Weber. In november 2014 ging Weber met pensioen en verliet hij het bestuur.

Gerhard Weber lanceerde zijn modelabel op 1 maart 1973, met zijn vriend en wijle zakenpartner Udo Hardiek (2018) onder de naam Hatex KG. Waar het bedrijf eerst focuste op het produceren van vrouwen broeken, breidde het merk al snel uit en transformeerde het in 1989 naar Gerry Weber International AG. Het ontwikkelde zich later tot modehuis in samenwerking met merken als Hallhuber en Samoon. In 2015 opende Gerhard Weber een van de meest moderne logistieke centra in heel Europa in zijn geboorteplaats Halle/Westphalia.

In 2011 werd Weber voor zijn levenswerk geëerd door het modevakblad TextilWirtschaft. Gerhard Weber werd 79 jaar oud.

Beeld: ACHIM SCHEIDEMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP