Gianfranco D'Attis is de nieuwe CEO van Alexander McQueen, met ingang van 3 juni 2026. D'Attis rapporteert aan Luca de Meo, chief executive officer van Kering, en werkt vanuit Londen.

De manager heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring in de luxesector, met een solide traject in merkontwikkeling, retail-excellentie en klantbetrokkenheid in belangrijke markten.

Recentelijk was hij chief executive officer bij Prada, waar hij met succes de aantrekkingskracht van het merk versterkte en de groei aanstuurde via een gedisciplineerde en klantgerichte aanpak. Daarvoor bekleedde hij senior managementfuncties bij Lvmh en Richemont in Azië, Amerika en Europa, met een constante realisatie van bedrijfsuitbreiding en operationele transformatie.

“Ik ben zeer verheugd Gianfranco te verwelkomen bij Kering. Hij brengt een krachtige combinatie van strategische visie, operationele discipline en diepgaande ervaring in de luxesector met zich mee. Zijn vermogen om de merkidentiteit aan te scherpen en tegelijkertijd een gedisciplineerde uitvoering te leiden, zal cruciaal zijn om Alexander McQueen opnieuw te focussen en het volledige potentieel te benutten. Ik ben ervan overtuigd dat hij, samen met de teams, het modehuis naar de volgende ontwikkelingsfase zal leiden”, benadrukt Luca de Meo, ceo van Kering, in een verklaring.

“Alexander McQueen betreedt een nieuwe fase die gericht is op het versterken van zijn onderscheidende positionering. Dit wordt ondersteund door een slanker en gedisciplineerder model, gestructureerd rond gerichte collecties, een afgeslankt retailnetwerk en een vereenvoudigde organisatie. In deze context zal Gianfranco D'Attis de volgende ontwikkelingsfase van het modehuis leiden, met een duidelijke focus op het versterken van de merkhelderheid, het verbeteren van de uitvoering en het verhogen van de financiële prestaties”, aldus een verklaring.

“Kering wil Gianfilippo Testa hartelijk bedanken voor zijn inzet en bijdragen in de afgelopen jaren. Aangezien hij heeft besloten de groep later dit jaar te verlaten, wensen wij hem het allerbeste voor het volgende hoofdstuk in zijn professionele carrière”, besluit de verklaring.