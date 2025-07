Giorgio Armani keert in september terug na ziekenhuisopname

Modeontwerper Giorgio Armani is na een korte ziekenhuisopname weer terug. Op zijn 91e verjaardag, afgelopen donderdag, bedankte hij via een advertentie in verschillende Italiaanse kranten iedereen voor de steun die hij kreeg, zowel via sociale media als persoonlijke berichten.

Armani kon voor het eerst in jaren zijn shows in Milaan en Parijs niet zelf bijwonen, vanwege zijn opname in juni en begin juli. In de advertentie schreef hij: “Het was niet makkelijk om jullie applaus niet live te horen.” Hij voelde veel steun en waardering van fans en pers en sloot af met: “Hartelijk dank. We zien elkaar in september.”

De ontwerper brengt de zomer meestal door in Milaan of in zijn villa op het eiland Pantelleria.

Van een klein modehuis tot miljardenbedrijf

Giorgio Armani is al tientallen jaren een van de bekendste modeontwerpers ter wereld. In de jaren zeventig begon hij samen met zijn partner Sergio Galeotti het bedrijf Giorgio Armani SpA. Wat begon als een modemerk groeide uit tot een groot concern met ook cosmetica, horloges, sieraden en zelfs hotels.

Sinds het overlijden van Galeotti in 1985 is Armani de enige eigenaar van het bedrijf. Zijn persoonlijke vermogen wordt geschat op zeven miljard euro. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 9.000 werknemers, meer dan 2.000 winkels en een jaaromzet van ruim 2,3 miljard euro.