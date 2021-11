Giorgio Armani ontvangt hoogste eer van Italië

Giorgio Armani heeft de hoogste eer van zijn vaderland Italië ontvangen, het met Grand Cordon gedecoreerde Ridder Grootkruis. Dit is de hoogste civiele eer van Italië en is een eerbetoon aan Armani’s bijna 60-jarige carrière in de mode-industrie en zijn aanzien als een van de meest herkenbare luxemerken ter wereld.

De ceremonie voor de onderscheiding werd gehouden in het Italiaanse Palazzo del Quirinale in Rome, een van de residenties van de president van Italië, Sergio Mattarella. “Deze eer heeft een bijzondere betekenis voor mij,” zei Armani in een verklaring na de ceremonie. “Het komt van onze president, die niet alleen het staatshoofd is, maar ook een man wiens waarden, ruimdenkendheid en vriendelijkheid onbetwistbaar hoog zijn.”

Giorgio Armani lanceerde zijn merk in 1975 en werd bekend om zijn luxueuze pakken en minimalistische benadering van het kleden van rijke vrouwen. Sindsdien heeft de ontwerper zijn imperium uitgebreid met beauty, hotels en restaurants. Onder de paraplu van Giorgio Armani vallen ook de merken Armani Exchange, Emporio Armani en Armani Privé, waarvan het laatste bekend staat om zijn oogverblindende haute couture rode loper looks.

Slechts twee andere Italiaanse ontwerpers hebben ooit het Ridder Grand Cross ontvangen, Valentino Garavani in 1986 en Miuccia Prada in 2015. Naast zijn carrière als ontwerper is Armani ook bekend om zijn maatschappelijke werk om kinderarmoede te bestrijden en fondsen te werven voor HIV/AIDS onderzoek.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.