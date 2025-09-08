Giorgio Armani wordt vandaag in besloten kring begraven

Roma - De Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani, die donderdag op 91-jarige leeftijd overleed, wordt maandagmiddag in besloten kring begraven in een dorp in Noord-Italië, zo maakten de lokale autoriteiten bekend.

"De besloten uitvaart van Giorgio Armani vindt plaats in de kleine San Martino kerk, in het middeleeuwse dorp Rivalta", ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Milaan, aldus de Vereniging van Kastelen van het Hertogdom Parma, Piacenza en Pontremoli op zondag.

Giorgio Armani bezocht regelmatig deze kleine gemeente waar ook het graf van zijn moeder is.

De omgeving wordt afgesloten "om veiligheidsredenen en om de privacy van de uitvaart te waarborgen", voegt de verklaring op Facebook toe.

De burgemeester van Milaan, Giuseppe Sala, heeft ook een dag van rouw afgekondigd in de Italiaanse economische hoofdstad op maandag.

Zondag kwamen nog steeds duizenden mensen naar de chapelle ardente die tot 18.00 uur (16.00 uur GMT) geopend was in het Armani Teatro in Milaan, het hoofdkantoor van de Armani groep, in de voormalige industriële wijk van de stad.

Onder de aanwezigen waren voormalig premier Matteo Renzi, componist Ludovico Einaudi en de voorzitter van Napoli FC, Aurelio De Laurentiis.

Imposante kransen werden geplaatst bij de ingang van de zaal waar de kist staat.