Givenchy benoemt nieuwe CEO

Renaud de Lesquen is per 1 april aanstaande de nieuwe voorzitter en CEO van Givenchy. Dat heeft het modehuis bevestigd tegenover WWD.

De Lesquen volgt de huidige CEO Philippe Fortunato op. Fortunato heeft in een intern bericht aangekondigd te vertrekken om een “persoonlijk project te voltooien”, schrijft het magazine. Hij vervulde zijn rol als topman van Givenchy bijna zes jaar lang.

Zijn opvolger was recentelijk werkzaam als voorzitter en CEO van Dior in de Americas-regio. Daarvoor was De Lesquen voorzitter van Dior in de regio China, en eerder vervulde hij soortgelijke functies bij L'Oréal Paris, YSL Beauté en Giorgio Armani Beauty. “Ik heb de gelegenheid gehad om zeer nauw met hem samen te werken bij Dior Couture en ik ben ervan overtuigd dat deze benoeming het huis tot verdere groei en succes zal brengen,” zegt Sidney Toledano, voorzitter en CEO van LVMH Fashion Group, moederbedrijf van Givenchy.